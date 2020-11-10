Formula 1'e 13-15 Kasım'da 9 yıl aradan sonra ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park Pisti'nin rekorlarını, Kolombiyalı pilot Juan Pablo Montoya elinde bulunduruyor.
Montoya, 2005'te düzenlenen ilk yarışta İstanbul Park'ın en hızlı tur zamanı ve en yüksek hız rekorlarını ele geçirdi. Montoya'nın rekorları, şu ana kadar Türkiye'de düzenlenen 7 yarışta kırılamadı.
McLaren-Mercedes adına yarışan Montoya, 2005'teki müsabakanın 39. turunda 1.24.770'lik derecesiyle İstanbul Park Pisti'nde en hızlı tur zamanına sahip pilot oldu.
Müsabakayı 3. sırada tamamlayan Montoya, aynı zamanda yarışta 330.3 kilometreye çıkarak en yüksek hıza ulaşan pilot unvanını da ele geçirdi.
2006'DA EN HIZLI TUR SCHUMACHER'İN
2006'da İstanbul Park'ta yapılan yarışta en hızlı tur zamanını, 55. turda 1.28.005 ile Ferrari'den Alman Michael Schumacher yaptı. Renault'dan İtalyan Giancarlo Fisichella, 317.8 kilometre hızla en yüksek hıza ulaşan pilot oldu.
2007'DE EN HIZLI TUR RAİKKONEN'DEN
2007'de Ferrari için mücadele eden Fin sürücü Kimi Raikkonen, 57. turda 1.27.295'lik derecesiyle yarışın en hızlı tur zamanını elde etti. McLaren Mercedes'in İngiliz sürücüsü Lewis Hamilton, 320.2 kilometre ile yarışın en yüksek hızına çıkan pilot olmayı başardı.
2008'DE FERRARI PİLOTLARI MONTOYA'NIN REKORLARINA YAKLAŞTI
2008'de Ferrari pilotları Felipe Massa ile Kimi Raikkonen, Montoya'ya ait İstanbul Park'ın en hızlı tur zamanı ve en yüksek hız rekorlarına en fazla yaklaşan isimler oldu. Massa ve Raikkonen, 2008'deki etapta 323.9 kilometre ile yarışın en yüksek hızını paylaştı. Raikkonen, 20. turda 1.26.506'lık derecesiyle yarıştaki en hızlı turu da attı.
2009'DA EN HIZLI TUR BUTTON'DAN
2009'daki etabın galibi Brawn GP takımından Büyük Britanyalı Jenson Button, 40. turda 1.27.579 ile yarışın en hızlı tur zamanına ulaştı. Yarışta en yüksek hıza, 312.8 kilometre ile McLaren Mercedes'ten Fin pilot Heikki Kovalainen çıktı.
2010'A HAMILTON DAMGASI
İstanbul'da 2010'da düzenlenen yarışa damgasını vuran isim Lewis Hamilton oldu. Yarışı ilk sırada tamamlayan Hamilton, 321.4 kilometre ile en yüksek hıza çıkmayı başardı. Renault'dan Rus Vitaly Petrov, 57. turda 1.29.165'lik süre yapıp en hızlı tur zamanını elde etti.
2011'İN EN YÜKSEK HIZA ÇIKAN İSMİ PEREZ
Bu yıl Racing Point adına yarışan Meksikalı pilot Sergio Perez, 2011'de Sauber'in sürücü koltuğunda en yüksek hıza çıkan isim olarak öne çıktı. Perez, yarışta 319.7 kilometreye çıkarak en yüksek hıza ulaştı.
Red Bull'dan Avustralyalı Mark Webber ise 48. turda yaptığı 1.29.703'lük derecesiyle yarışın en hızlı turunu attı.
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