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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'de heyecan Meksika Grand Prix'siyle devam edecek - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1'de heyecan Meksika Grand Prix'siyle devam edecek

        Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Meksika Grand Prix'siyle devam edecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 15:07 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:07
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        Formula 1'de sıradaki durak Meksika!
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        Formula 1’de sezon Meksika yarışı ile sürecek. Meksika Grand Prix'si, 4 bin 304 metrelik uzunluğundaki Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek. 2022 yılındaki yarışı Red Bull'un Hollandalı sürücü Max Verstappen kazandı. Bu pistteki en hızlı turu ise 2021 yılında 1:17.774 derecesiyle Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas gerçekleştirdi.

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        Pilotlar klasmanında Max Verstappen, Katar'da şampiyonluğunu ilan etmişti.

        Yarışta sıralama turları pazar günü TSİ 00.00’de, yarış da pazar günü TSİ 23.00’de başlayacak.

        Meksika Grand Prix’si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5’i şöyle:

        PİLOTLAR

        1 - Max Verstappen (Hollanda): 466 puan

        2 - Sergio Perez (Meksika): 240 puan

        3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 201 puan

        4 - Fernando Alonso (İspanya): 183 puan

        5 - Carlos Sainz (İspanya): 171 puan

        TAKIMLAR

        1 - Red Bull: 706 puan

        2 - Mercedes: 344 puan

        3 - Ferrari: 322 puan

        4 - McLaren: 242 puan

        5 - Aston Martin: 236 puan

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