Fore kazık hırsızlığı! 5 şüpheli yakalandı
Amasya'da bir depodan fore kazık çaldığı iddiası üzerine 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri sevk edildiği mahkemece tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı
Amasya'nın Suluova ilçesinde bir depodan demir kazık çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.
AA'da yer alan habere göre ilçede 20 Ekim'de bir şirketin deposundan yaklaşık 2 milyon lira değerindeki fore kazıkların çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Çalışma sonucu olayla ilgilileri görülen İ.B. (33), A.Ö, İ.Ö, V.C. ve H.Ç. gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüphelilerden İ.B. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.