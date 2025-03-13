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        Haberler Ekonomi Otomobil Ford Trucks ve Iveco'dan işbirliği - Otomobil Haberleri

        Ford Trucks ve Iveco'dan 2kabin' işbirliği

        Ford Trucks ve Iveco ağır ticari araçlar için yeni bir kabin tasarımı ve mühendisliğini kapsayan bağlayıcı bir Ortak Geliştirme Anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu anlaşma kapsamında üretilecek yeni araç kabinleri, karbon emisyonlarının azaltılması için geliştirilmiş aerodinamik özellikleriyle AB Doğrudan Görüş Standartları'na uygun çözüm sunacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 11:32 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:32
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        Ford Trucks ve Iveco'dan işbirliği
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        Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks ve Iveco Group N.V.'nin hafif, orta ve ağır ticari araçlar tasarlayan, üreten ve pazarlayan markası Iveco, bağlayıcı bir Ortak Geliştirme Anlaşması (JDA) imzaladıklarını duyurdu. Anlaşma kapsamında, Ford Trucks ve Iveco ağır ticari araçları için yeni bir kabin tasarımı ve mühendisliğini birlikte üstlenecek.

        Ford Trucks ve Iveco 14 Mart 2024 tarihinde imzalanan ve bağlayıcılığı olmayan niyet mektubunu bir adım ileri götürerek operasyonel bir projeye dönüştürüyor.

        İmzalanan anlaşma yeni bir ağır ticari araç kabininin birlikte geliştirilmesinin yanı sıra ortak kaynak kullanımını da kapsıyor.

        Anlaşma kapsamında, her iki şirket de kabini kendi tesislerinde üretip monte edecek, tasarım konseptlerini özelleştirebilecek ve ürünleri kendi markaları olan Ford Trucks ve Iveco markaları altında satacak.

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        Yeni kabin, karbon emisyonlarının azaltılması için geliştirilmiş aerodinamik özellikleriyle yakında çıkacak olan AB Doğrudan Görüş Standartları'na uygun bir çözüm sunacak.

        TOPLAM YATIRIM TUTARI 342 MİLYON EURO

        Tahmini toplam harcama tutarı 343 milyon Euro olan Ortak Geliştirme Anlaşması kapsamında ilk kabinlerin 2028'e kadar üretime hazır olması bekleniyor.

        Ford Trucks’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, "Ford Trucks olarak IVECO ile güçlerimizi birleştirerek, iki global markanın uzmanlığını bir araya getiriyoruz. Güvenlik, aerodinamik ve sürücü konforunda yeni ölçütler belirleyecek, yüksek performanslı kabinler sunma yeteneğimizi artırırken, aynı zamanda maliyet verimliliği ve mevzuata uygunluk sağlıyoruz" dedi.

        Iveco Group Kamyon İş Birimi Başkanı Luca Sra da, "Mühendislik uzmanlığımızı paylaşarak ve güçlü yönlerimizi birleştirerek güvenlik, verimlilik, kalite ve sürücü konforunda yeni standartlar belirleyen bir ürün yaratacağız" ifadelerini kullandı.

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