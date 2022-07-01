Ford Otosan, Ford Romania'yı aldı

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Ford Otosan, yurt dışında üretime başlayarak faaliyet alanlarının genişletilmesi vizyonuyla, Ford Romania SRL paylarının alımının tamamlandığını ve Romanya'da üretilecek yeni ürünler dahil ürün gamına yönelik marka lisans ve tedarik anlaşmalarının imzalandığını duyurdu.

Firmadan KAP'a yapılan bildirimde 30 Haziran'da 406 milyon Euro'luk ilk taksit ödemesinin yapıldığı ve böylece devir işleminin tamamlandığı bilgisi verildi.

KAPASİTE ARTIRACAK

Açıklamaya göre Ford Otosan Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Ford Romania , Ford Motor Company ve ilgili Ford Grubu şirketleri ile Courier, Puma ve EcoSport modelleri ile motorlar için Üretim ve Tedarik ile yedek parça Tedarik anlaşmalarının yanı sıra Ford Motor Company ile söz konusu ürünlere ilişkin Teknoloji ve Üretim Lisansı Anlaşmaları imzalandı. Söz konusu anlaşmalar kapsamında Romanya'da bulunan Craiova Fabrikası araç üretim kapasitesi yıllık toplam 272 bin adete yükselecek.

Üretim planına göre yeni nesil courier üretimi yıllık 100 bin ve puma üretimi yıllık 189 bin adede kadar çıkabilecek.

Ford otosan bunun yanında Yeni Nesil Courier üretimi için önümüzdeki üç yıl içerisinde 490 milyon Euro yatırım ve mühendislik harcaması yapılacağını açıkladı.