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        Haberler Dünyadan Forbes 2025'in milyarder ünlülerini açıkladı - magazin haberleri

        Forbes 2025'in milyarder ünlülerini açıkladı

        Forbes Dergisi'nin açıkladığı en zengin ünlüler listesinde, birinci sıradaki ismin 5.3 milyar dolarlık serveti var. Geçen yılki milyarder statüsünü koruyanlar kadar listeye bu yıl ilk kez giren isimler de oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 10:41 Güncelleme: 02.04.2025 - 11:13
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        2025'in milyarder ünlüleri
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        Dünyanın en prestijli iş dünyası dergisi Forbes'un dünyanın en çok para kazananlar listesine 2025'te giren 17 ünlü isim var. Bu yıl 14 ünlü, daha önceden aldıkları milyarder ünvanıyla listeye döndü.

        Bir çoğunun net servetinin arttığı görüldü. Arnold Schwarzenegger gibi yıldızlar da dahil olmak üzere listeye ilk kez giren yeni milyarderler de var.

        2025'in milyarder ünlüleri ve servetleri şöyle:

        Arnold Schwarzenegger (yeni milyarder)

        Serveti: 1.1 milyar dolar

        Jerry Seinfeld (yeni milyarder)

        Serveti: 1.1 milyar dolar

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        Dick Wolf

        Serveti: 1.2 milyar dolar

        Geçen yıl da serveti 1.2 milyar dolardı.

        Bruce Springsteen (yeni milyarder)

        Serveti: 1.2 milyar dolar

        LeBron James

        Serveti: 1.3 milyar dolar

        Geçen yıl 1.2 milyar dolarlık serveti vardı.

        Tiger Woods

        Serveti: 1.4 milyar dolar

        Geçen yıl serveti 1.3 milyar dolardı.

        Rihanna

        Serveti: 1.4 milyar dolar

        Geçen yıl da serveti 1.4 milyar dolardı.

        Tyler Perry

        Serveti: 1.4 milyar dolar

        Geçen yıl da 1.4 milyar dolarlık serveti vardı.

        Magic Johnson

        Serveti: 1.5 milyar dolar

        Geçen yıl 1.2 milyar dolarlık servetin sahibiydi.

        Taylor Swift

        Serveti: 1.6 milyar dolar

        Geçen yılki serveti 1.1 milyar dolardı.

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        Peter Jackson

        Serveti: 1.7 milyar dolar

        Geçen yıl 1.5 milyar dolar serveti vardı.

        Kim Kardashian

        Serveti: 1.7 milyar dolar

        Geçen yıl da serveti 1.7 milyar dolardı.

        Jay-Z

        Serveti: 2.5 milyar dolar

        Geçen yılki servetini korudu.

        Oprah Winfrey

        Serveti: 3 milyar dolar

        Geçen yıl 2.8 milyar dolarlık serveti vardı.

        Michael Jordan

        Serveti: 3.5 milyar dolar

        Geçen yılki serveti 3.2 milyar dolardı.

        George Lucas

        Serveti: 5.1 milyar dolar

        Geçen yıl 5.5 milyar dolarlık servetiyle listenin 1'incisiydi.

        Steven Spielberg

        Serveti: 5.3 milyar dolar

        Geçen yıl 4.8 milyar dolarlık servetiyle 2'nci sıradaydı.

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