Forbes 2025'in milyarder ünlülerini açıkladı
Forbes Dergisi'nin açıkladığı en zengin ünlüler listesinde, birinci sıradaki ismin 5.3 milyar dolarlık serveti var. Geçen yılki milyarder statüsünü koruyanlar kadar listeye bu yıl ilk kez giren isimler de oldu
Dünyanın en prestijli iş dünyası dergisi Forbes'un dünyanın en çok para kazananlar listesine 2025'te giren 17 ünlü isim var. Bu yıl 14 ünlü, daha önceden aldıkları milyarder ünvanıyla listeye döndü.
Bir çoğunun net servetinin arttığı görüldü. Arnold Schwarzenegger gibi yıldızlar da dahil olmak üzere listeye ilk kez giren yeni milyarderler de var.
2025'in milyarder ünlüleri ve servetleri şöyle:
Arnold Schwarzenegger (yeni milyarder)
Serveti: 1.1 milyar dolar
Jerry Seinfeld (yeni milyarder)
Serveti: 1.1 milyar dolar
Dick Wolf
Serveti: 1.2 milyar dolar
Geçen yıl da serveti 1.2 milyar dolardı.
Bruce Springsteen (yeni milyarder)
Serveti: 1.2 milyar dolar
LeBron James
Serveti: 1.3 milyar dolar
Geçen yıl 1.2 milyar dolarlık serveti vardı.
Tiger Woods
Serveti: 1.4 milyar dolar
Geçen yıl serveti 1.3 milyar dolardı.
Rihanna
Serveti: 1.4 milyar dolar
Geçen yıl da serveti 1.4 milyar dolardı.
Tyler Perry
Serveti: 1.4 milyar dolar
Geçen yıl da 1.4 milyar dolarlık serveti vardı.
Magic Johnson
Serveti: 1.5 milyar dolar
Geçen yıl 1.2 milyar dolarlık servetin sahibiydi.
Taylor Swift
Serveti: 1.6 milyar dolar
Geçen yılki serveti 1.1 milyar dolardı.
Peter Jackson
Serveti: 1.7 milyar dolar
Geçen yıl 1.5 milyar dolar serveti vardı.
Kim Kardashian
Serveti: 1.7 milyar dolar
Geçen yıl da serveti 1.7 milyar dolardı.
Jay-Z
Serveti: 2.5 milyar dolar
Geçen yılki servetini korudu.
Oprah Winfrey
Serveti: 3 milyar dolar
Geçen yıl 2.8 milyar dolarlık serveti vardı.
Michael Jordan
Serveti: 3.5 milyar dolar
Geçen yılki serveti 3.2 milyar dolardı.
George Lucas
Serveti: 5.1 milyar dolar
Geçen yıl 5.5 milyar dolarlık servetiyle listenin 1'incisiydi.
Steven Spielberg
Serveti: 5.3 milyar dolar
Geçen yıl 4.8 milyar dolarlık servetiyle 2'nci sıradaydı.