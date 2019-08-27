ABD'li ekonomi dergisi Forbes, geçtiğimiz günlerde en çok kazanan aktörleri duyurmuş, listenin ilk sırasında 89.4 milyon dolar kazanç ile Dwayne Johnson yer almıştı. Yılın en çok kazanan aktrisleri de nihayet açıklandı. Yapım şirketleri her ne kadar oyunculara ödedikleri miktarın tam tutarını duyurmuyor olsalar Forbes; Nielsen, ComScore, Mojo ve IMDB'den elde edilen veriler ve film endüstrisindeki kişilerle yapılan görüşmelerle listeyi hazırladı. Black Widow'a (Kara Dul) hayat veren Scarlett Johansson, yıllık 56 milyon dolar kazanç ile listenin başında yer aldı. Johansson'ı Nicole Kidman, Margot Robbie, Sofia Vergara ve Reese Witherspoon gibi isimler takip etti. En çok kazanan aktrisler ise şöyle...