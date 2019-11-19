Folik Asit; Folat ya da B9 vitamini olarak bilinir ve DNA sentezi hücre yenilenmesi gibi birçok noktada önemini belirtir. Suda çözünen vitamin vücuda çokça yarar sağlar. Özelikle hamilelik, ergenlik gibi büyüme ve gelişme sürecinde önemi büyüktür. Vücutta yeni hücreler üretilmesine ve o hücrelerin korunmasında da büyük rol oynamaktadır. Kansere sebebiyet veren DNA ve RNA üretimindeki değişikliklere de engel olabilmektedir.

FOLİK ASİTİN İŞLEVİ NEDİR?

Folik asit vücutta kan yapımı, hücre yenilenmesi ve hücrelerin korunması, DNA ve RNA' nın değişkenlik gösterdiği durumların engellenmesi, damar sertliğini azaltma gibi birçok alanda yararı görülmektedir.

FOLİT EKSİKLİĞİ NEDİR?

Sağlıklı ve düzenli beslenilmediğinde görülen folit asit eksikliği kansızlık, unutkanlık, nefes darlığı, yorgunluk vb. durumlarda gözlenebilmektedir. Böyle durumlarda doktorunuza danışmanız ve kan tahlili yaptırmanız faydalı olacaktır.

İçerisinde folik asit bulunan besinler;

Yeşil yapraklı sebzeler, tahıl ürünlerinin ve folat hapının içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca mercimek, kuru fasulye, Ispanak, marul, maydanoz, kara lahana, brokoli, bezelye, bamya, karnabahar, kereviz, mısır, Portakal, mandalina ve limon gibi besinlerin içerisinde bulunmaktadır.

FOLİK ASİTİN FAYDALARI NELERDİR?

Özellikle hamilelik döneminde anne adayına ve bebeğe büyük faydası vardır. Bebeklerde oluşan damak sorunlarına, hamilelikte düşük riskine faydası olmakla beraber erken doğum riskini de önlemektedir. Ödem, otizm gibi sorunlarında önüne geçerek fayda sağlamaktadır.

FOLİK ASİTİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Her vitaminin vaktinde ve dozunda alınması gerektiği gibi folik asiti de vaktinde ve dozunda almanız gerekir. Yüksek dozda alma durumu gibi durumlarda mide rahatsızlığı (ishal, karın krampı, bulantı) uyku sorunu ve sinirlilik durumu gözlenmektedir. Yine hamilelik döneminde fazlasını vücudunuza almayın.