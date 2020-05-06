ABD'nin Florida eyaletinde görülen dev timsah, trafiği durma noktasına getirdi.

E. Scott-Marr isimli araç sürücüsü tarafından görüntülenen timsahı görenler dehşete kapıldı.

Araçtaki köpeğin havlamasıyla yönünü değiştirdiği düşünülen timsah güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçti.

TİMSAHLARIYLA ÜNLÜ

Florida'nın timsahlarıyla ünlü olduğu biliniyor. Eyalette tahminen 1.2 milyon timsah yaşıyor.