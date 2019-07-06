Florence filmi oyuncuları kimler? Florence filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Komedi ve Dram dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Florence filmine dair detaylar...

FLORENCE FİLMİ KONUSU

New Yorklu, zengin bir kadın olan Florence Foster Jenkins'in büyük bir hayali vardır. O da bir opera şarkıcısı olmak. Piyasada ses getirmek için maddi olarak her şeye sahiptir, tek bir şey hariç: Florence’ın sesi çok kötüdür. Fakat Florence bunu pek de dert etmemektedir. Opera sanatçısı olma hayali kuran fakat kötü sesi sebebiyle bunu bir türlü başaramayan ünlü mirasçı Florance Foster Jenkins'in gerçek öyküsünü beyazperdeye taşıyan filmin yönetmen koltuğuna Umudun Peşinde filmiyle adından söz ettiren maharetli yönetmen Stephen Frears oturuyor.

Florence Foster Jenkins'i usta oyuncu Meryl Streep canlandırırken filmde Streep'e Hugh Grant, Simon Helberg ve Rebecca Ferguson gibi ünlü oyuncular eşlik ediyor.

FLORENCE OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Stephen Frears’ın üstlendiği oyuncu kadrosunda Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg gibi usta oyuncuların yer aldığı 2016 yapımı “Florence”, Cumartesi gecesi Show TV’de!