FLO, yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Yılın ilk yarısını geçen yılın aynı dönemine göre ciro bazında toplam yüzde 30’luk bir büyüme ile kapatarak 2.1 milyar lira ciroya ulaşan FLO, altı ayda 600 yeni istihdam yarattı ve yılsonuna kadar 1.020 yeni istihdam sağlamış olmayı hedefliyor. İlk 6 ayda 554 mağazaya ulaşan FLO; sene sonuna kadar toplam 600 mağazaya ulaşacak. E-ticaret alanında da bütünsel müşteri deneyimine odaklanan FLO’nun, online satışlarının perakende satışlarına oranı yüzde 11’e ulaşacak.

YILLIK CİRO HEDEFİ 4.6 MİLYAR LİRA

2019’un ilk altı ayının iş sonuçlarının açıklandığı basın toplantısında konuşan FLO Mağazacılık CEO’su Burak Övünç; teknoloji-IT, yeni mağazalar ve üretim alanında yaptıkları yatırımlarla önemli büyüme oranlarına ulaştıklarını ifade etti. Yılsonunda toplam 140 milyon liralık yeni yatırım yapmış olacaklarını açıklayan Övünç; yılsonunda toplam 4,6 milyar TL ciroya ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

'SEKTÖRÜN LOKOMOTİF ŞİRKETİYİZ'

Burak Övünç, istihdam anlamında da planları anlattı. Buna göre, yılın ilk 6 ayında 600 yeni istihdam yarattıklarını açıklayan Övünç, yılsonuna kadar bu rakamı 1.020 kişiye ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Burak Övünç; “Şanlıurfa’da açılan ikinci fabrika ile toplam 1.500 istihdama ulaştık. OSB bölgesindeki 13 tesisin de devreye girmesi ile bölge 10 bin kişiye istihdam sağlayacak. FLO Mağazacılık olarak Türkiye’de ayakkabı sektörünün endüstriyel üretime geçmesindeki öncülüğü yanı sıra üretim ve istihdam kapasitesi ile Türk ayakkabı sektörünün ‘lokomotif’ şirketiyiz. Bu liderliği, istihdam anlamında da sürdürmek istiyoruz” dedi.

50 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Yeni mağaza açılışlarına yılın ilk yarısında 50 milyon TL yatırım yapan FLO, 62 futbol sahası büyüklüğüne eşdeğer alanda hizmet veriyor. Yalnızca cirolarını büyütmekle kalmadıklarını, mağaza ağını da büyütmeye devam ettiklerinin altını çizen Övünç; “2019’un ilk altı ayında beş yeni FLO mağazası açtık. Tüm bunların sonucunda yılın ilk altı ayında yaptığımız yatırım miktarı 50 milyon TL’ye ulaştı. Yılsonunda bu rakam teknoloji – IT, yeni mağaza ve üretime yapılan yatırımlar ile 140 milyona ulaşacak” şeklinde konuştu.

YENİ MARKA ALIMLARI OLACAK

Burak Övünç FLO’nun ayakkabı dünyasında yaptığı yeni bir atılımın da haberini verdi. “Bir başka ikonik marka, moda dünyasının ayakkabı alanındaki yıldızlarından biri olan, ünlü ayakkabı markası Nine West’in lisans haklarını almış bulunuyoruz. Tasarımlarımızı Amerika’daki ekiple birlikte geliştiriyoruz. Nine West’le modern ve şık kadına daha çok çeşit sunmayı hedefliyoruz. 1 Eylül itibari ile başlayacağımız operasyonlarımızı hız kesmeden sürdürüp 50 mağazaya ulaşmayı ve yurt dışı pazarlarına açılmayı hedefliyoruz” diye konuşan Övünç, yeni marka alımları olacağını sözlerine ekledi.

HEDEF 9 YENİ ÜLKE 120 MAĞAZA

Burak Övünç, yurt dışında 2019’un ilk yarısını, franchise mağazalar dahil toplam ciro bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 158’lik bir büyüme ile kapattıklarını açıkladı. “Doğu Avrupa ve Afrika’da büyümeye devam ediyoruz. Fas, Kenya, Nijerya, Katar, Lübnan, Afganistan, Karadağ, Bulgaristan ve Romanya ile 9 yeni ülkeye gireceğiz. Yurt dışında toplam mağaza sayımız yılsonunda 120 olacak.” diye konuşan Övünç; ayrıca yurt dışı büyümesinde toptan satışların da önemli bir yer tuttuğunu belirterek, FLO mağazasının bulunmadığı Romanya, Polonya, Rusya, Ukrayna, Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Yunanistan, Karadağ, Dubai ve Fildişi Sahilleri’ne toptan satış yapmaya başladıklarını söyledi. Toptan satış kanalında özellikle Lumberjack ve US Polo markaları ile büyümeye devam edeceklerini, ilerleyen dönemlerde Kinetix ve Polaris markalarını da bu pazarlara açacaklarını ve yeni pazarlara da gireceklerini sözlerine ekledi.

Topluma kazandırdıkları sosyal faydayı da büyümenin göstergelerinden biri olarak gördüklerini vurgulayan Burak Övünç; “Biz önce insan diyoruz ve toplum, sektör ve çalışanlarımız için sürdürülebilirlik çatısı altında yatırımlarımıza devam ediyoruz. Başta Kızılay olmak üzere STK’lar ile iş birliklerine giderek topluma katkı sunuyoruz. İhtiyacı olan okullara yardım, kadın emeğine destek gibi konular önceliklerimiz arasında.” dedi.

30 BİN ÇOCUĞA YENİ AYAKKABI

Turuncu Bağcık kampanyasına da değinen Övünç, şöyle konuştu: “Bu alanda ‘Turuncu Bağcık’ kampanyamızla gurur duyuyoruz. Turuncu Bağcık ve Kolide Ne Var kampanyamız insanı, insanlar içinde en korunmasız, en savunmasız, en sevgiye ve desteğe ihtiyacı olan çocukları odağına alıyor. Bunun için müşterilerimize bir çağrıda bulunmuş ve ‘Mağazalarımızdan satın alacağınız turuncu bağcıkların gelirleri birleşecek, elde edilen miktara eşit bir bağış da FLO’dan gelecek ve KIZILAY iş birliği ile ulaşacağımız ihtiyaç sahibi çocuklarımıza yeni ayakkabılar armağan edeceğiz,’ demiştik. Kampanyamız amacına ulaşıyor. Turuncu Bağcık ve Kolide Ne var projeleri kapsamında 250 binden fazla turuncu bağcık satıldı, 2018 yılsonundan bugüne kadar 1000’den fazla köy okulunda 30 bin çocuk yeni ayakkabılarına kavuştu. 2019 yılsonu hedefimiz ise 1500 okula ve 100 bin çocuğa ulaşmak.”