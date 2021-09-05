ABD'den ikinci ödül

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'Flaşbellek', ABD'de düzenlenen New York Indepedent Cinema Awards adlı Festivalden 'En İyi Uluslararası Film' Ödülünü Kazandı

HABERTURK.COM

Derviş Zaim'in yönettiği 'Flaşbellek', ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen New York Indepedent Cinema Awards adlı Festivalden 'En İyi Uluslararası Film' ödülünü kazandı. 'Flaşbellek', daha önce de Arizona eyaletindeki 27'nci Sedona Film Festivali'nden 'En İyi Uluslararası Film Ödülü'nü de kazanmıştı.

'Flaşbellek', Suriye'den Türkiye'ye uzanan bir yolculuğun yarattığı dönüşüm hikâyesini beyazperdeye heyecan dolu bir serüven olarak aktardı. Film, 2020'de Fransa'nın en önemli iki festivalinden biri olan 42'nci Cinemed (Montpellier) Film Festivalinde 'Genç Jüri Ödülü'nü kazanmış ve 12 - 19 Temmuz 2021 arasında Fransa'da CCAS (Social Activities of Energy) adlı kurumun organizasyonuyla gösterime çıkarılmıştı.

Başrollerini Salah Bakri ile Ali Süleyman'ın paylaştığı 'Flaşbellek'te Husam Chadat ve Sara El Debuch da rol alırken filmin görüntü yönetmenliği'ni Andreas Sinanos'un, kurgusunu Aylin Zoi Tinel'in, müziğini Marios Takoushis'in, yetkili yapımcılığını Emre Oskay'ın yaptı. Eylül sonunda Taşkent Film Festivali'ne katılacak olan 'Flaşbellek', bu sezon Türkiye'de gösterime girecek.