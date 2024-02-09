Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak yağmur alarmı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 15 il için çığ uyarısı yapılırken; Muğla, Akdeniz, İç Anadolu'nun büyük bölümü, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun güneybatısı sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Giriş: 09.02.2024 - 07:22 Güncelleme: 09.02.2024 - 07:49
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.