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        Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak? 9 Şubat 2024 Cuma bugün İstanbul, Antalya, Mersin ve Türkiye geneli hava durumu raporu - Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak yağmur alarmı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 15 il için çığ uyarısı yapılırken; Muğla, Akdeniz, İç Anadolu'nun büyük bölümü, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun güneybatısı sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 07:22 Güncelleme: 09.02.2024 - 07:49
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        5 bölge için sağanak yağmur alarmı
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        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        #hava durumu
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