Flaş iddia: Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
Teknik direktör arayışlarını sürdüren İskoçya ekibi Rangers'ın, Jose Mourinho'yu gündemine aldığı öne sürüldü. Portekizli teknik adamın da şartlar oluşması durumunda Rangers'a sıcak baktığı iddia edildi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde kupa dışına iten Rangers'ın Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istediği iddia edildi.
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TeamTalk'un haberine göre; ligde beklentilerin gerisinde kalan İskoç ekibi için Steven Gerrard'ın dönüşü gündemdeyken, Jose Mourinho için de sansasyonel bir hamle yapılabilir.
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MOURINHO SICAK BAKIYOR
Haberin devamında Portekizli teknik adamın teklif gelmesi durumunda Rangers'ın başına geçmeye sıcak bakacağı aktarıldı.
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FENERBAHÇE KARNESİ
Kariyeri boyunca büyük başarılara imza atan 62 yaşındaki teknik adam; Fenerbahçe ile çıktığı 50 maçta 2.10 puan ortalaması yakaladı.
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