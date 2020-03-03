Fizyoterapi nedir?

03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fizyoterapi birçok kişi tarafından bilinen tıbbi bir alandır. Hareket ve denge bozukluklarına karşı uygulanan bir tedavi yöntemidir. Peki bu tedaviler nedir? Bu tedavi yöntemleri nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar...
FİZYOTERAPİ NEDİR?
Fizik tedavi ve rehabilitasyon, hareket ve işlevsel yetileri yerine getiremeyen hastaları tedavi etmeye yardımcı olan tıbbi bir uzmanlık dalıdır. İyileşme sürecinin daha rahat ve hızlı geçmesini sağlamak için hazırlanan rehabilitasyon programları, hastaların aktif katılımını gerektirir. Fizik tedavi uygulamaları, başta beyin hasarı ve felç olmak üzere, kronik ağrı ve spor yaralanmaları gibi pek çok sorunun tedavisinde kullanılabilir.
FİZYOTERAPİ HANGİ HASTALIKLARI TEDAVİ EDER?
Fizyoterapistler hareket ve denge bozukluğu olanları hem önler hem de tedavi eder. Fizyoterapistlerin tedavi ettikleri bazı hastalıklar:
Ortopedik problemler: Sırt ve bel ağrısı, burkulmalar,duruş sorunları, iş yeri yaralanmaları, kas ve iskelet sistemi hastalıkları ve ameliyat sonrası rehabilitasyon tedavisinde kullanılır.
Nörolojik problemler: Beyin hasarları , felç ve omurilik yaralanmaları,sinir sistemi bozukluğu ve MS ve Parkinson hastalıkları tedavisinde kullanılır.
Diyabet ve vasküler problemler: Diyabetli hastalarda bacaklarda ve ayaklarda hissizleşmeler ortaya çıkar. Bu hissizleşmeyi önlemek adına fizyoterapistler bu hastalara gereken uygun bakım ve eğitimi sağlarlar.
FİZYOTERAPİST NEDİR?
Fizyoterapist hareket bozukluğuna yol açan yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavileri planlayıp uygulamaya yönelik sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan bir meslektir.
FİZİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Manuel tedaviler: Fizyoterapistin vücut dokularını manipüle etmek, harekete geçirmek ve masaj yapmak için ellerini kullandığı bir tekniktir.
Egzersiz programları: Kas güçlendirme, duruş eğitimi, kardiyovasküler germe gibi egzersiz programları uygulayabilir.
Elektroterapi teknikleri: Transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS),Ultrason,Akupunktur teknikleri kullanılır.
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