Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.028,06 %0,14
        DOLAR 41,5907 %0,01
        EURO 48,8576 %0,06
        GRAM ALTIN 5.189,71 %0,58
        FAİZ 39,29 %-0,23
        GÜMÜŞ GRAM 63,21 %1,26
        BITCOIN 116.674,00 %1,77
        GBP/TRY 56,1000 %0,26
        EUR/USD 1,1738 %0,03
        BRENT 65,67 %-0,55
        ÇEYREK ALTIN 8.485,35 %0,58
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Fiyatlar belli oldu: Giresun fındığı 352 TL ile zirvede - Alışveriş Haberleri

        Fiyatlar belli oldu: Giresun fındığının kilosu 352 TL

        Ekim ayı itibarıyla serbest piyasada fındığın kilogram fiyatı 300-350 TL bandında işlem görürken, kalite tesciliyle öne çıkan Giresun fındığı zirvede yer aldı. Sektör kaynakları bu rakamın, hem Türkiye'de hem de dünyada en kaliteli fındık olarak bilinen Giresun fındığının piyasalardaki ayrıcalıklı olmasından kaynaklandığı söylüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 14:58 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun fındığının kilosu 352 TL
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karadeniz’de fındık piyasası hareketli günler geçiriyor. Bölgede serbest piyasada tüm illerin ortalama kilogramı fiyatı 344 lira olarak belirlenirken, Giresun ise 352 lira fiyatla diğer bölgelerin önünde yer alıyor.

        Serbest piyasada Giresun’da fındık fiyatları ise 347 TL’den başlayıp 352,50 TL’ye kadar çıkıyor. Bu rakam, hem Türkiye’de hem de dünyada en kaliteli fındık olarak bilinen Giresun fındığının piyasalardaki ayrıcalıklı olmasından kaynaklandığı ifade edildi.

        "GİRESUN KALİTE FINDIK YÜKSEK AROMA VE YAĞ ORANIYLA DÜNYADA RAKİPSİZ"

        Fiyat farkının tesadüf olmadığını vurgulayan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Giresun kalite fındık yüksek aroma ve yağ oranıyla dünyada rakipsizdir. Serbest piyasadaki fiyatlar da bunun kanıtıdır. Bilindiği gibi dünyada iki ayrı fındık fiyatı açıklanır. Bu fiyatlardan birisi levant kalite, diğeri ise Giresun kalite fındık fiyatıdır.

        Dünyada ve ülkemizde Giresun kalite fındık serbest piyasada diğer fındık çeşitlerine göre biraz fazladır. Bugün de serbest piyasadaki fiyat farkı bundan kaynaklıdır. Giresun kalite fındık yüksek aroma ve yağ oranıyla dünyada rakipsizdir. Serbest piyasadaki fiyatlar da bunun kanıtıdır" dedi.

        Öte yandan Giresun’un zirvede yer aldığı fındık fiyatları illere göre, Giresun’da 352 TL, Ordu’da 347,33 TL Samsun’da 345,67 TL, Trabzon’da 345,00 TL, Zonguldak’ta 344,33 TL, Sakarya’da 344,33 TL ve Kocaeli’nde ise 341,33 TL’den işlem görüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Habertürk Anasayfa