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        Haberler Bilgi Ekonomi Fiyatı düşen ve yükselen araçlar listesi 2025 Ağustos: Yeni ÖTV oranlarına göre zamlanan ve indirime giren güncel araba modelleri

        Yeni ÖTV oranlarına göre zamlanan ve indirime giren güncel araba modelleri hangileri?

        Otomobil sektöründe yapılan son ÖTV matrah güncellemesi, araç fiyatlarında önemli değişikliklere yol açtı. Özellikle yerli üretim modeller, daha düşük vergi oranlarına tabi tutulunca bu durum doğrudan etiket fiyatlarına yansıdı ve tüketiciler için daha erişilebilir hale geldi. Buna karşın,lük ve üst segment araçlarda, yeni matrah dilimleri nedeniyle vergi yükü arttı; bu da fiyatlara artış olarak geri döndü. Ancak, bazı araç segmentlerinde herhangi bir matrah değişikliği yapılmadığı için bu modellerin fiyatlarında kayda değer bir oynama yaşanmadı. Peki, bu düzenleme sonrası hangi otomobiller daha uygun hale geldi, hangilerinin fiyatı tırmandı? İşte yeni ÖTV oranları doğrultusunda güncellenen araç fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 14:19 Güncelleme: 04.08.2025 - 14:19
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        • 1

          Yerli üretimi teşvik etmek ve dış ticaret dengesine katkı sağlamak amacıyla binek araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan güncelleme, otomobil piyasasında hareketliliğe neden oldu. Yeni düzenlemeyle birlikte bazı markaların belirli modellerinde fiyatlar düşerken, özellikle ithal ve yüksek segment araçlarda maliyet artışı gözlemlendi. Bu değişiklik sonrası araç sahibi olmayı planlayan ya da mevcut aracını yenilemeyi düşünen vatandaşlar, yeni fiyatlara göre alternatifleri değerlendirmeye başladı. İşte, ÖTV güncellemesi öncesi ve sonrası modeller bazında değişen araç fiyatları...

        • 2

          YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ İLE FİYATLAR DA DEĞİŞTİ

          Otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yeni sisteme geçildi. Sıfır otomobillerin ÖTV dilimleri yapılan değişiklik ile artırıldı. Bu kapsamda, yüzde 75, yüzde 90, yüzde 100 ve yüzde 170 gibi yeni oranlar hayata geçirildi.

          Öte yandan, plug-in hibrit otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 30'dan yüzde 45'e yükseltildi. Elektrikli otomobillerde ise en düşük oran yüzde 10'dan yüzde 25'e çıktı. Yeni sistemin dikkat çeken bir diğer kısmı da bugüne kadar vergi oranlarında 1.6 litre motor hacmi eşik görevi görürken, artık bu hesaba 1.4 litre motor hacminin de dâhil edilmesi oldu.

        • 3

          TESLA VE BYD'NİN VERGİ ORANI ARTTI

          Örneğin, Haziran ayında en çok satılan otomobil olan Tesla Model Y'nin önceden yüzde 10 ÖTV diliminde kalan versiyonu, artık yüzde 25 ÖTV ile fiyatlanacak.

          Bu durum, yüzde yüz elektrikli modelin fiyatını 250 bin TL'den fazla artıracak. Bir başka deyişle, otomobilin vergisiz fiyatı değişmezken, ödenecek verginin artacak olmasından dolayı, Model Y'nin fiyatı 2 milyon 120 bin TL seviyesine yükselecek.

          Tesla'daki fiyat artışına karşın, Haziran'da en çok satılan ikinci otomobil olan VW T-Roc'un vergi oranı değişmeden yüzde 80'lik dilimde kalacak.

          Türkiye'de yatırım hazırlığında olan BYD'nin plug-in hibrit teknolojisine sahip modeli Seal U Dm-i da fiyatı artacak başka bir model. Önceden yüzde 30 ÖTV diliminde yer alan otomobilin ÖTV oranı yapılan değişiklik ile yüzde 45'e yükseldi. Bu da aracın fiyatını 240 bin TL'den fazla artırdı.

        • 4

          YERLİ MODELLERİN FİYATLARI DÜŞTÜ

          Cumhurbaşkanı kararıyla da yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlendi ve buna göre, yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltıldı.

          Yerli binek otomobillerin ÖTV oranlarının 5 ve 10 puan azaltılmasıyla beraber Citroen'in C3 Aircross SUV, C4 ve C4X modellerinin fiyatlarında yaklaşık yüzde 3 düşüş gerçekleşti. Benzer şekilde, Honda'nın Jazz e:HEV modelinde yaklaşık yüzde 3 ve Opel'in Corsa ve Frontera modellerinde yüzde 2,8 ve Fiat'ın Egea sedan modelinde yüzde 5,5'lik düşüş gözlemlendi.

          Volkswagen grubunda Polo, T-Cross ve Taigo modellerinin fiyatlarında ortalama yüzde 2,73'lük düşüş gerçekleşirken, BYD'nin SEAL U EV modelinde yüzde 10,7'lik düşüş kaydedildi.

          Toyota’nın C-HR Hybrid modelinde yüzde 7,4 fiyat düşüşü yaşanırken; Corolla Hybrid, yeni Corolla Cross Hybrid ve Corolla Hatchback Hybrid modellerinde yüzde 5,5'e varan indirimler oldu

          Öte yandan, ÖTV düzenlemesinin ardından özellikle elektrikli araç modelleri ile içten yanmalı motorlu araçların bazılarında fiyat artışları gözlemlendi.

        • 5

          YENİ ÖTV UYGULAMASI SONRASI GÜNCEL OTOMOTİV FİYATLARI

          Yeni ÖTV düzenlemesi ile araba model fiyatları da güncellendi. Arabam.com verilerine göre bazı modellerin fiyatlamasına ilişkin Haziran ve Temmuz verileri şöyle;

          FIAT

          Model: Egea

          Tip: 1.4 Fire Easy GSR

          Yakıt Türü: Benzinli

          Haziran fiyatı: 1.204.900 TL

          Temmuz fiyatı: 1.144.131 TL

          Model: Egea Cross

          Tip: 1.4 Fire Street GSR Traction+

          Yakıt Türü: Benzinli

          Haziran fiyatı: 1.299.900 TL

          Temmuz fiyatı: 1.270.520 TL

        • 6

          OPEL

          Model: Corsa

          Tip: 1.2 Edition 100 HP

          Yakıt Türü: Benzinli

          Haziran fiyatı: 1.283.000 TL

          Temmuz fiyatı: 1.267.000 TL

          Model: Corsa

          Tip: 1.2 GS

          Yakıt Türü: Benzinli

          Haziran fiyatı: 1.532.000 TL

          Temmuz fiyatı: 1.581.000 TL

          Model: Corsa-e

          Tip: E 100kW GS

          Yakıt Türü: Elektrikli

          Haziran fiyatı: 1.504.000 TL

          Temmuz fiyatı: 1.743.000 TL

        • 7

          RENAULT

          Model: Clio

          Tip: 1.0 Tce Evolution

          Yakıt Türü: Benzinli

          Haziran fiyatı: 1.434.000 TL

          Temmuz fiyatı: 1.447.000 TL

          Model: Megane

          Tip: 1.3 Tce EDC 140 bg

          Yakıt Türü: Benzinli

          Haziran fiyatı: 1.837.000 TL

          Temmuz fiyatı: 1.839.000 TL

        • 8

          VOLKSWAGEN

          Model: Taigo

          Tip: 1.0 TSI 95 PS

          Yakıt Türü: Benzinli

          Haziran fiyatı: 1.761.000 ₺

          Temmuz fiyatı: 1.794.000 ₺

        • 9

          CITROEN

          Model: C4

          Tip: 1.2 PureTech 130 HP - Max

          Yakıt Türü: Benzinli

          Haziran fiyatı: 1.847.000 TL

          Temmuz fiyatı: 1.872.000 TL

        • 10

          TESLA

          Model: Model Y

          Tip: 60kWh Standart

          Yakıt Türü: Elektrikli

          Haziran fiyatı: 1.866.203 TL

          Temmuz fiyatı: 2.241.000 TL

          Model: Model Y

          Tip: 78kWh Long Range

          Yakıt Türü: Elektrikli

          Haziran fiyatı: 2.652.783 TL

          Temmuz fiyatı: 3.225.240 TL

        • 11
          Marka Yakıt Türü Model Tip Haziran fiyatı Temmuz fiyatı
          FIAT Benzinli Egea 1.4 Fire Easy GSR 1.204.900 TL 1.144.131 TL
          FIAT Benzinli Egea Cross 1.4 Fire Street GSR Traction+ 1.299.900 TL 1.270.520 TL
          OPEL Benzinli Corsa 1.2 Edition 100 HP 1.283.000 TL 1.267.000 TL
          OPEL Benzinli Corsa 1.2 GS 1.532.000 TL 1.581.000 TL
          OPEL Elektrikli Corsa-e E 100kW GS 1.504.000 TL 1.743.000 TL
          RENAULT Benzinli Clio 1.0 Tce Evolution 1.434.000 TL 1.447.000 TL
          RENAULT Benzinli Megane 1.3 Tce EDC 140 bg 1.837.000 TL 1.839.000 TL
          VOLKSWAGEN Benzinli Taigo 1.0 TSI 95 PS 1.761.000 TL 1.794.000 TL
          CITROEN Benzinli C4 1.2 PureTech 130 HP - Max 1.847.000 TL 1.872.000 TL
          TESLA Elektrikli Model Y 60kWh Standart 1.866.203 TL 2.241.000 TL
          TESLA Elektrikli Model Y 78kWh Long Range 2.652.783 TL 3.225.240 TL
        • 12
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