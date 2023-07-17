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        FIVB dünya sıralaması puan durumu 2023: FIVB başarı sırasında Türkiye kaçıncı sırada?

        FIVB Milletler Ligi finali dün akşam oynandı. Filenin Sultanları, Çin'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın şampiyonluğunun ardından FIVB dünya sıralaması Türkiye puan durumu araştırılmaya başladı. Sporseverlerin gözü "FIVB kadınlar voleybol dünya sıralamasına göre Türkiye kaçıncı sırada?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 FIVB Türkiye puan durumu

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 09:35
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        • 1

          FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyon oldu. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle mağlup eden Filenin Sultanları, organizasyon tarihinde ilk kez zafere ulaştı. Tüm Türkiye'yi gururlandıran başarının ardından gözler FIVB dünya sıralaması puan durumuna çevrildi. Peki, FIVB başarı sırasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte, detaylar...

        • 2

          FIVB VOLEYBOL DÜNYA SIRALAMASI: TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

          İşte, kadın voleybol milli takımlarının en güncel FIVB dünya sıralaması

          1- Türkiye 365.64

          2- Amerika Birleşik Devletleri 358.45

          3- İtalya 354.41

          4- Brazilya 346.21

          5- Sırbistan 345.74

        • 3

          6- Çin 345.20

          7- Polonya 315.30

          8- Japonya 304.27

          9- Dominik Cumhuriyeti 269.41

          10- Hollanda 258.44

        • 4
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