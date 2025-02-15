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        Fitre miktarı ne kadar? Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu

        2025 Ramazan ayına geri sayım başlamışken, Diyanet İşleri fitre miktarını açıkladı. Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir. Peki, 2025 fitre miktarı ne kadar oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 17:24 Güncelleme: 15.02.2025 - 17:24
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        • 1

          Fitre, oruç tutan kişinin Ramazan ayında orucunun kabul olması için fakirlere verilmesi gereken bir zekat olarak kabul edilir. Genellikle Ramazan'ın son günlerinde, bayram namazından önce verilir. İşte 2025 fitre miktarı

        • 2

          2025 RAMAZAN FİTRE MİKTARI NE KADAR OLDU?

          Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 180 TL olarak belirledi.

          Kurul tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda 2025 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtildi.

          Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

          “Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar 180 TL olarak belirlenmiştir.

          Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir.

          Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.

          Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir.”

        • 3

          2025 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Ramazan 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. 26 Mart Kadir Gecesi olarak idrak edilecek. 29 Mart Ramazan Bayramı arifesi olacak ve 30 Mart ile 1 Nisan arasında Ramazan Bayramı kutlanacak.

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