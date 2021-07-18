Bayram sofralarının vazgeçilmez lezzeti her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden lezzetli tatlılar olacak. Bayramda ağır şerbetli tatlılar tercih etmek istemeyen vatandaşların gündeminde fit bayram tatlısı tarifleri var. Fazla tatlı tüketmenin sağlık için zararlı olduğu uzmanlar tarafından sık sık söylense de bayram sofraları tatlısız olmuyor. İşte bayram sofralarında tatlıdan uzak durmanıza neden olmayacak hafif bayram tatlıları... Bayram için fit tatlı tariflerini sizler için derledik...
Unsuz, yağsız yulaflı muhallebi
Malzemeler
750 ml süt
3 YK Yulaf
1 YK kakao
10 adet kuru kayısı
10 adet hurma
1 ÇB dut kurusu
Süslemek için
Elma kurusu
Kivi
Nar
Yapılışı:
Kayısıyı, hurmayı ve dut kurusunu önce sıcak suda biraz şişirin. Sütü tencereye alın, tüm malzemeleri için koyun ve karıştırarak kaynamasını bekleyin. Malzemeler kaynadıktan sonra robottan geçirin ve muhallebi kıvamına getirin. Muhallebi kaselerine doldurup üzerini süsleyin.
GÜLLAÇ
Güllaç Malzemeleri
- 10 yaprak güllaç
- 1,5 litre süt
- 2 su bardağı şeker
- Çekilmiş ceviz
- Gül suyu
Üzeri için
- File Fıstık
- Ceviz
- Nar tanesi
Hazırlanışı
Ramazan ayının vazgeçilmez tatlılarından olan Güllaç için öncelikle süt ve şekeri bir tencereye alarak ısıtalım. Şekerler tamamen eridikten sonra sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakalım. Ardından Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde bir tepsiye koyalım. Daha sonra her yanı ıslanacak şekilde iki kepçe sütü üzerine dökelim. Beş kat olacak şekilde diğer beş güllaç yaprağına aynı işlemi yapalım. Beşinci katı da süt ile ıslattıktan sonra üzerine ceviz serpelim ve üstünden diğer beş güllaç yaprağını da aynı işlemleri uygulayarak serelim.
Kakaolu yulaf topları
Malzemeler
7 hurma
3 kuru kayısı
1 muz
2 çay bardağı yulaf (İnce çekilmiş)
4 YK çiğ fındık (öğütülmüş)
1 tatlı kaşığı kakao
20-30 gr bitter çikolata
Yarım çay bardağı süt
2 çay kaşığı tarçın
Yapılışı
Hurmaları sıcak suyu koyun. Yaklaşık 6-7 dakika beklettikten sonra suyun içinden çıkarın.
Yumuşayan hurmaları, muz, süt ve doğranmış kayısıları robottan geçirin.
İyice karıştıktan sonra yulaf, tarçın ve kakaoyu da ekleyin ve bir daha karıştırın.
Son olarak fındıkları ekleyin, karıştırın.
Elinizle toplar haline getirip buzluğa kaldırın.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!