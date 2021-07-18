Bayram sofralarının vazgeçilmez lezzeti her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden lezzetli tatlılar olacak. Bayramda ağır şerbetli tatlılar tercih etmek istemeyen vatandaşların gündeminde fit bayram tatlısı tarifleri var. Fazla tatlı tüketmenin sağlık için zararlı olduğu uzmanlar tarafından sık sık söylense de bayram sofraları tatlısız olmuyor. İşte bayram sofralarında tatlıdan uzak durmanıza neden olmayacak hafif bayram tatlıları... Bayram için fit tatlı tariflerini sizler için derledik...

Unsuz, yağsız yulaflı muhallebi

Malzemeler

750 ml süt

3 YK Yulaf

1 YK kakao

10 adet kuru kayısı

10 adet hurma

1 ÇB dut kurusu

Süslemek için

Elma kurusu

Kivi

Nar

Yapılışı:

Kayısıyı, hurmayı ve dut kurusunu önce sıcak suda biraz şişirin. Sütü tencereye alın, tüm malzemeleri için koyun ve karıştırarak kaynamasını bekleyin. Malzemeler kaynadıktan sonra robottan geçirin ve muhallebi kıvamına getirin. Muhallebi kaselerine doldurup üzerini süsleyin.

GÜLLAÇ

Güllaç Malzemeleri

- 10 yaprak güllaç

- 1,5 litre süt

- 2 su bardağı şeker

- Çekilmiş ceviz

- Gül suyu

Üzeri için

- File Fıstık

- Ceviz

- Nar tanesi

Hazırlanışı

Ramazan ayının vazgeçilmez tatlılarından olan Güllaç için öncelikle süt ve şekeri bir tencereye alarak ısıtalım. Şekerler tamamen eridikten sonra sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakalım. Ardından Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde bir tepsiye koyalım. Daha sonra her yanı ıslanacak şekilde iki kepçe sütü üzerine dökelim. Beş kat olacak şekilde diğer beş güllaç yaprağına aynı işlemi yapalım. Beşinci katı da süt ile ıslattıktan sonra üzerine ceviz serpelim ve üstünden diğer beş güllaç yaprağını da aynı işlemleri uygulayarak serelim.

Kakaolu yulaf topları

Malzemeler

7 hurma

3 kuru kayısı

1 muz

2 çay bardağı yulaf (İnce çekilmiş)

4 YK çiğ fındık (öğütülmüş)

1 tatlı kaşığı kakao

20-30 gr bitter çikolata

Yarım çay bardağı süt

2 çay kaşığı tarçın

Yapılışı

Hurmaları sıcak suyu koyun. Yaklaşık 6-7 dakika beklettikten sonra suyun içinden çıkarın.

Yumuşayan hurmaları, muz, süt ve doğranmış kayısıları robottan geçirin.

İyice karıştıktan sonra yulaf, tarçın ve kakaoyu da ekleyin ve bir daha karıştırın.

Son olarak fındıkları ekleyin, karıştırın.

Elinizle toplar haline getirip buzluğa kaldırın.