Fişekhane’de aralık ayı etkinlikleri
Fişekhane, aralık ayında yine kültür sanat içerikleri ve özel programlarla devam ediyor
Fişekhane, çocuk sahne programları ve çok çeşitli müzikal programlarla aralık ayında küçük izleyicilerini ağırlayacak.
Papagenolar, çocukların doğa ve insan sevgisini, müzikle, dansla doyasıya yaşamaları, operanın en eğlenceli halini tadını çıkarmaları için 3 Aralık’ta Fişekhane’de çocuk ziyaretçilerle buluşacak. W.A. Mozart’ın en sevilen eserlerinden Sihirli Flüt Operası’ndan ilhamla kurgulanan ve Tan Sağtürk Akademi dansçılarının yer aldığı ‘Papagenolar’ çocuk operası, neşeli anlar yaşatacak.
Çocuklara özel düzenlemelerle, rock band eşliğinde çocuklara Rock müziği tanıtan “Rock for Kids” konseri 3 Aralık’ta Fişekhane’de yer alacak.
Christmas Carol isimli klasik eserden sahneye uyarlanmış olan ‘Elf Müzikali’ oyunu 3 Aralık’ta Fişekhane’de küçük izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Işık oyunları, havada uçuşan sihirler ve rengârenk görsel şölenlerle sihirli bir kutunun içinde yaşananların anlatıldığı ‘Odadaki Sihirbaz Kubilay QB Tuncer’ gösterisi 2-3 Aralık ve 23-24 Aralık tarihlerinde izleyicilerle buluşacak.
Fişekhane’de Çocuk Sahne, Tiyatro ve Müzikal Programları:
ARALIK AYI TİYATRO SAHNESİ
1933 yılında Agatha Christie’nin İstanbul Pera Palas’ta kaleme aldığı, o yıldan günümüze kadar onlarca dile çevrilen ve sinema filmi uyarlamaları yapılan kült eseri ‘Doğu Ekspresi’nde Cinayet’ 1-2 Aralık’ta sergilenecek.
Nazım Hikmet'in ölümünün 60. yıl dönümü için Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği oyunda Tülay Günal’ın eşsiz sahne performansıyla yorumladığı ‘’Yaşamaya Dair’’ oyunu 4 Aralık’ta sahnelenecek. Piyano ve viyolonsel eşliğinde oynanacak oyunda, başta Fazıl Say ve Zülfü Livaneli olmak üzere değişik bestecilerin Nazım şarkıları da seslendirilecek.
2022 yılında Afife Tiyatro Ödülü’nü alan ve usta oyuncu Zerrin Tekindor’un performansını sergilediği ‘Toz’ oyunu 19-20 Aralık tarihlerinde izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Sam Shepard’ın 1980 yılında yazdığı, yazıldığı günden beri tüm dünyada sahnelenen True West oyununa günümüzden seslenen ve çağdaş bir yorum getiren ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ 23 Aralık’ta sergilenecek. Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın başrolünde yer aldığı oyun tiyatro severleri Fişekhane’de bir araya getirecek.
Fişekhane Tiyatro Oyunları Programları: