Fişekhane’de aralık ayı etkinlikleri

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Fişekhane, çocuk sahne programları ve çok çeşitli müzikal programlarla aralık ayında küçük izleyicilerini ağırlayacak.

Papagenolar, çocukların doğa ve insan sevgisini, müzikle, dansla doyasıya yaşamaları, operanın en eğlenceli halini tadını çıkarmaları için 3 Aralık’ta Fişekhane’de çocuk ziyaretçilerle buluşacak. W.A. Mozart’ın en sevilen eserlerinden Sihirli Flüt Operası’ndan ilhamla kurgulanan ve Tan Sağtürk Akademi dansçılarının yer aldığı ‘Papagenolar’ çocuk operası, neşeli anlar yaşatacak.

Çocuklara özel düzenlemelerle, rock band eşliğinde çocuklara Rock müziği tanıtan “Rock for Kids” konseri 3 Aralık’ta Fişekhane’de yer alacak.

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Christmas Carol isimli klasik eserden sahneye uyarlanmış olan ‘Elf Müzikali’ oyunu 3 Aralık’ta Fişekhane’de küçük izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Işık oyunları, havada uçuşan sihirler ve rengârenk görsel şölenlerle sihirli bir kutunun içinde yaşananların anlatıldığı ‘Odadaki Sihirbaz Kubilay QB Tuncer’ gösterisi 2-3 Aralık ve 23-24 Aralık tarihlerinde izleyicilerle buluşacak.

Fişekhane’de Çocuk Sahne, Tiyatro ve Müzikal Programları:

2.12.2023 ÇİZMELİ KEDİ MÜZİKALİ FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 2.12.2023 OZ ÜLKESİ FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 15.00 2.12.2023 ODADAKİ SİHİRBAZ KUBİLAY QB TUNÇER FİŞEKHANE BLACK BOX (GÖSTERİ) 14.00 ve 16.00 3.12.2023 ELF MÜZİKALİ FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 ve 15.00 3.12.2023 ODADAKİ SİHİRBAZ KUBİLAY QB TUNÇER FİŞEKHANE BLACK BOX (GÖSTERİ) 14.00 ve 16.00 3.12.2023 ROCK FOR KIDS FİŞEKHANE ANA SAHNE (GÖSTERİ) 12.00 3.12.2023 PAPAGENOLAR FİŞEKHANE ANA SAHNE (GÖSTERİ) 17.00

9.12.2023 ALADDİN MÜZİKALİ FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 ve 15.00 10.12.2023 CEKO İLE PEPO FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 ve 15.00 23.12.2023 GÖKKUŞAĞININ ALTINDA FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 ve 15.00 23.12.2023 ODADAKİ SİHİRBAZ KUBİLAY QB TUNÇER FİŞEKHANE BLACK BOX 14.00 ve 16.00 24.12.2023 KIRMIZI PABUÇLAR FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 ve 15.00 24.12.2023 ODADAKİ SİHİRBAZ KUBİLAY QB TUNÇER FİŞEKHANE BLACK BOX (GÖSTERİ) 14.00 ve 16.00

ARALIK AYI TİYATRO SAHNESİ

1933 yılında Agatha Christie’nin İstanbul Pera Palas’ta kaleme aldığı, o yıldan günümüze kadar onlarca dile çevrilen ve sinema filmi uyarlamaları yapılan kült eseri ‘Doğu Ekspresi’nde Cinayet’ 1-2 Aralık’ta sergilenecek.

Nazım Hikmet'in ölümünün 60. yıl dönümü için Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği oyunda Tülay Günal’ın eşsiz sahne performansıyla yorumladığı ‘’Yaşamaya Dair’’ oyunu 4 Aralık’ta sahnelenecek. Piyano ve viyolonsel eşliğinde oynanacak oyunda, başta Fazıl Say ve Zülfü Livaneli olmak üzere değişik bestecilerin Nazım şarkıları da seslendirilecek.

2022 yılında Afife Tiyatro Ödülü’nü alan ve usta oyuncu Zerrin Tekindor’un performansını sergilediği ‘Toz’ oyunu 19-20 Aralık tarihlerinde izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Sam Shepard’ın 1980 yılında yazdığı, yazıldığı günden beri tüm dünyada sahnelenen True West oyununa günümüzden seslenen ve çağdaş bir yorum getiren ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ 23 Aralık’ta sergilenecek. Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın başrolünde yer aldığı oyun tiyatro severleri Fişekhane’de bir araya getirecek.

Fişekhane Tiyatro Oyunları Programları:

1.12.2023 DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET FİŞEKHANE ANA SAHNE 20:30 2.12.2023 DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 4.12.2023 YAŞAMAYA DAİR FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 6.12.2023 III. RICHARD NİÇİN YAPTIM FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 8.12.2023 MEÇHUL PAŞA FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 9.12.2023 KİM BU BEN FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 10.12.2023 39 BUÇUK BASAMAK FİŞEKHANE ANA SAHNE 18.00 11.12.2023 BİR HALK DÜŞMANI FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 19.12.2023 TOZ FİŞEKHANE ANA SAHNE 19.00 ve 21.00 20.12.2023 TOZ FİŞEKHANE ANA SAHNE 19.00 ve 21.00 20.12.2023 KARŞINIZDA YALNIZ KADIN FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30 21.12.2023 SAMANYOLU'NU BİLİR MİSİNİZ? FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 22.12.2023 ANNE FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 23.12.2023 CIRCIR BÖCEKLERİ İTLER VE BİZ FİŞEKHANE ANA SAHNE 18.00 ve 21.00