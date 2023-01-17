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Bursa'da lodos hayatı olumsuz etkiliyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından birçok kentte olduğu gibi Bursa'da da fırtına etkili olmaya başladı. Lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Bazı vatandaşlar da yürümekte zorlandı

Giriş: 17.01.2023 - 17:16 | Güncelleme: ABONE OL
Fırtına, Bursa'yı esir aldı! Yürümekte bile zorlandılar
Fırtına, Bursa'yı esir aldı! Yürümekte bile zorlandılar
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DHA

Bursa'da, saatteki hızı, zaman zaman 65 kilometreye ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bir binanın çatısındaki sac caddeye uçtu. Bazı vatandaşlar, sokakta yürümekte zorluk çekti.

DHA'nın haberine göre kentte sabah erken saatlerden itibaren etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Gün içinde saatteki hızı 65 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle bazı vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı.

Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi Teleferik Caddesi'nde, 3 katlı binanın çatısındaki sac uçtu. Caddeye düşen sac tedirginliğe yol açtı. Çevredekiler, tekrar uçmaması için sacın üzerine otomobillerini park edip önlem aldı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre saatteki hızının 75 kilometreye kadar ulaşması beklenen lodos, perşembe gününe kadar etkisini gösterecek.

Bursa Valiliği de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şiddetli lodos nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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