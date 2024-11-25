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        Haberler Gündem Güncel Fırtına 650 yıllık çınarı devirdi | Son dakika haberleri

        Fırtına 650 yıllık çınarı devirdi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, 1991 yılında tescil edilen 650 yaşındaki çınar ağacını devirdi. İncelemede ağacın kökünün tamamen ayrıldığı ve canlılığını devam ettirmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:08 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:20
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          Samsun'un Çarşamba ilçesinde olumsuz hava şartları etkili oldu.

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          Çay Mahallesi Canlı Sokak'ta, 1991 yılında Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca anıt ağaç olarak tescil edilen 650 yaşındaki çınar ağacı olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

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          Sabah erken saatlerde ağacın devrildiğini görenlerin ilgili birimlere ihbarda bulunması üzerine anıt ağacın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

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          Çarşamba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilgili kurumlara bilgi verilmesinin ardından ağacın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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          Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ekiplerce devrilen ağaçta yapılan incelemeler sonucu ağacın kökünün tamamen ayrıldığı ve canlılığını devam ettirmesinin mümkün olmadığı aktarıldı. Ağacın tescil kaldırma işlemlerinin Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından yürütüleceği bildirildi.

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