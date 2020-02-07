Fırında sebzeli tavuk nasıl yapılır?

FIRINDA SEBZELİ TAVUK KAÇ KALORİDİR?

Sebzeli tavuk butları öğün olarak öğle yemeğinde tüketilebilir. Fırında sebzeli tavuk yemeğinin bir porsiyonu 389 kaloridir. Oldukça doyurucu olan bu porsiyon sizi zinde tutacaktır.

FIRINDA SEBZELİ TAVUK TARİFİ

Malzemeler:

1 kilo tavuk but

4 adet patates,

1 adet soğan

1 adet orta boy havuç

1 su bardağı kadar bezelye

2 diş bütün sarımsak

Sosu için;

1 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber, köri, kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber,kekik

Yarım çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

Patatesleri, havucu soyup küp küp doğrayın. Derin bir kapta tavuğun sosunu hazırlayıp butları da içine atıp karıştırın . Ardından patates,havuç ve bezelyeleri de ekleyip iyice sosa bulayın. Soğanları yemeklik doğrayıp aynı karışıma atın. Tercihen yemeğe bu aşamada bütün sarımsak da ekleyebilirsiniz. Fırın tepsisi ya da borcama kapta karıştırdığınız malzemeleri boşaltın. Üzerine 2-3 su bardağı arası su ekleyip, üzerini folyoyla kapatın. Ardından önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 1,5 saat pişirin. Çatalla kontrol ettiğinizde sebzeler ve tavuk yumuşamışsa yemeğimiz pişmiş demektir. Afiyet olsun...