Fırında Patatesli Tavuk Baget

(4-5 Kişilik)

Malzemeler:

8-10 adet tavuk baget

12-15 adet taze patates

4-5 adet orta boy kapya biber

Sosu İçin:

1 su bardağı domates suyu

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 dal taze biberiye

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

Hazırlanışı:

Sosu için tüm malzemeyi karıştırın. Patatesleri yıkayıp iyice kuruladıktan sonra kabuklarını soymadan ikiye kesin. Hazırladığınız sosu tavuk etleri, patatesler ve kapya biberle birlikte karıştırın. Simfer Fırın kabına dizin. 190 dereceye ayarlı fırında, 40-45 dakika pişirin.