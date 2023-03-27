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Firavun 2. Ramses Tapınağı'nda 2 bin mumyalanmış koç başı bulundu

Mısır'ın güneyindeki tarihi Abidos kentinde bulunan Firavun 2. Ramses Tapınağı'nda, 2 binin üzerinde mumyalanmış koç başı ile devasa bir yapının ortaya çıkarıldığı belirtildi

Giriş: 27.03.2023 - 09:16 | Güncelleme: ABONE OL
Firavun 2. Ramses Tapınağı'nda 2 bin mumyalanmış koç başı bulundu
2 bin mumyalanmış koç başı bulundu
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Eski Mısır Krallığı'nın (Milattan Önce 2686-2181) tarihi başkenti olan ve bugün Sohac kenti sınırları içinde yer alan Abidos'ta, 2. Ramses tarafından inşa ettirilen tapınakta ABD ve Mısırlı arkeologların yürüttüğü çalışmalarda yeni keşiflere imza atıldı.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kazı çalışmaları sonucu Mısır'da Batlamyus Hanedanı (Milattan Önce 332-30) dönemine tarihlenen 2 bini aşkın mumyalanmış koç başı bulunduğu ifade edildi.

ABD arkeoloji ekibinin başkanı Samih İskender, bu kadar büyük miktarda mumyalanmış koç başının, adak kurbanı olarak kullanılmış olmaları ya da 2. Ramses'in, ölümünden sonraki bin yıl boyunca kutsanmaya devam ettiği şeklinde iki olasılığı akla getirdiğini kaydetti.

Keşifle birlikte tapınakta Altıncı Hanedan (Milattan Önce 2345-1821) dönemine ait, farklı ve benzersiz bir mimari tasarımı olan büyük bir yapı ile tapınağı çevreleyen kuzey duvarının bazı kısımları da ortaya çıkarıldı.

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri ise söz konusu keşfin, Abidos'taki 2. Ramses Tapınağı'nın tarihine dair önemli detayları ortaya çıkardığını vurguladı.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı 2020'de de bu tapınakta, başka hayvanlara ait kemik ve iskelet parçalarına ulaşıldığını açıklamıştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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