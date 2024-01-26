Fırat Tanış'ın 500. oyun heyecanı

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Başarılı oyuncu Fırat Tanış, 8 yıldır oynadığı müzikal oyun 'Gelin Tanış Olalım' için bir özel gösterim gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

500’üncü kez sahneye çıkmaya hazırlanan 'Gelin Tanış Olalım'ın, bu anlamlı geceden elde edilecek tüm geliri deprem bölgesindeki çocuklar yararına kullanılmak üzere Unicef’e bağışlanacak.

Fırat Tanış, Semih Çelenk’in yazdığı ve yönettiği 'Gelin Tanış Olalım'da, bir Abdal hikayesi ile sahneye çıkıyor. Tek kişilik türkülü seyirlik gösteri ‘Gelin Tanış Olalım’, 500. oyun öncesi, 1 Şubat Perşembe saat 20:30’da Trump Sahne’de sanatseverlerle buluşacak.