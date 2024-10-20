Fırat Sarı hayatı ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan örgütün liderlerinden Fırat Sarı'nın Tıp fakültesinde okuduğu zaman PKK örgüt üyeliğinden hüküm giyerek 5 yıl civarı cezaevinde yattığı biliniyor. Peki Yenidoğan bebek çetesi lideri Fırat Sarı kimdir, kaç yaşında, hangi hastanelerde görev aldı?