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        Haberler Bilgi Yaşam Fırat Sarı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yenidoğan bebek çetesi lideri Fırat Sarı hangi hastanelerde görev aldı?

        Fırat Sarı kimdir, kaç yaşında? Yenidoğan bebek çetesi lideri Fırat Sarı hangi hastanelerde görev aldı?

        Türkiye'nin gündemine oturan yenidoğan bebek çetesi lideri kamuoyunun dikkatini çekiyor. Fırat Sarı İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan örgütün liderlerindendir. Peki Fırat Sarı kimdir, kaç yaşında? Yenidoğan bebek çetesi lideri Fırat Sarı hangi hastanelerde görev aldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 13:50 Güncelleme: 20.10.2024 - 18:41
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        • 1

          Fırat Sarı hayatı ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan örgütün liderlerinden Fırat Sarı'nın Tıp fakültesinde okuduğu zaman PKK örgüt üyeliğinden hüküm giyerek 5 yıl civarı cezaevinde yattığı biliniyor. Peki Yenidoğan bebek çetesi lideri Fırat Sarı kimdir, kaç yaşında, hangi hastanelerde görev aldı?

        • 2

          FIRAT SARI KİMDİR?

          Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Tıp fakültesinde okuduğu zaman PKK örgüt üyeliğinden hüküm giyerek 5 yıl civarı cezaevinde yatmıştır. Cezaevinden sonra okula tekrar dönerek mezun olmuştur. Zorunlu hizmet süresini Bingöl Kiğı ilçesinde 3 yıl yaptıktan sonra İstanbul ilinde farklı farklı hastanelerde çalışmıştır. Medisense Sağlık Hizmetlerini yaklaşık 7-8 yıl önce kurmuştur ve yüzde 100 hisseli sahibidir.

        • 3

          YENİDOĞAN ÇETESİ LİDERİ KİMDİR?

          Fırat Sarı İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan örgütün liderlerindendir. İstanbul'daki Özel Reyap Hastanesi'nde görev yapmaktadır ve aynı zamanda Medisense Sağlık Hizmetleri şirketinin sahibidir.

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