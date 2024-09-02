2 ay önce tezkere almıştı! Fırat Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren gencin cansız bedeni bulundu. 21 yaşındaki gencin 2 ay önce askerden döndüğü öğrenildi.
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 gün önce askerden geldiği öğrenilen 21 yaşındaki Samet Can Yıldırım, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.
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Bir süre suda çırpınan genç, daha sonra gözden kayboldu.
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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve sualtı dalgıç ekipleri sevk edildi.
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Suda kaybolan gencin cansız bedeni bu sabah saatlerinde nehirden çıkarıldı.
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Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.