Usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Fırat Altunmeşe, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.
Geçen ay kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Ali Murat Altunmeşe'nin acısı ile sarsılan 31 yaşındaki Altunmeşe, haftalar sonra ilk kez yayınladığı bir gönderide, Instagram'da takip ettiği herkesi silmeye karar verdiğini açıkladı.
"ALAYINIZ SAHTE!"
Ünlü isim, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Çoğunuzu takipten çıkıyorum çünkü genel olarak ilgimi çekmediğinizi fark ettim. Bunun sevgiyle, değerle alakası yok ama kırılan varsa hemen takipten çıksın. Zaten hepinizi çok seviyorum da demedim. Öpüyorum...
Daha çok çıkacaktım yoruldum. Sonra devam edeceğim. Geride kalanların hepsi de ilgimi çekiyor diye bir şey yok. Yani ben seni gerçekten sevebilirim ama yazlıktaki fotoğrafın ya da nişan fotoğrafın ilgilimi çekmiyor. Bazılarınızı da sevmiyorum. Alayınız sahte!
Fırat Altunmeşe'nin bu mesajları, "Acaba kime kırıldı?" yorumlarına neden oldu.
FIRAT ALTUNMEŞE HAKKINDA
Fırat Altunmeşe'nin babası ünlü ses sanatçısı İzzet Altunmeşe'dir. 1990 İstanbul doğumlu olan Fırat Altunmeşe, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olmadan iki sene sonunda bıraktı. İstanbul'da Craft oyunculuk atölyesinde iki sene özel oyunculuk dersleri aldı. 2013 yılında başrollerini Timuçin Esen ve Ahu Türkpençe'nin paylaştığı "Vicdan" adlı dizide oynadı. 2014 yılında ise "Kaçak Gelinler" dizisinde başrollerini Açelya Topaloğlu, Selin Şekerci, Deniz Baysal, Furkan Andıç, Fırat Albayram ile paylaştı.
YER ALDIĞI FİLM VE DİZİLER
2019 - Mucize Doktor (TV Dizisi)
2016 - Cesur ve Güzel (TV Dizisi)
2016 - Kehribar (TV Dizisi)
2015 - Sofra Sırları (Sinema Filmi)
2015 - Hesapta Aşk (Sinema Filmi)
2014 - Kaçak Gelinler (Can) (TV Dizisi)
2013 - Vicdan (Emre) (TV Dizisi)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!