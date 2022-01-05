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Usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Fırat Altunmeşe, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

Geçen ay kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Ali Murat Altunmeşe'nin acısı ile sarsılan 31 yaşındaki Altunmeşe, haftalar sonra ilk kez yayınladığı bir gönderide, Instagram'da takip ettiği herkesi silmeye karar verdiğini açıkladı.

"ALAYINIZ SAHTE!"

Ünlü isim, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Çoğunuzu takipten çıkıyorum çünkü genel olarak ilgimi çekmediğinizi fark ettim. Bunun sevgiyle, değerle alakası yok ama kırılan varsa hemen takipten çıksın. Zaten hepinizi çok seviyorum da demedim. Öpüyorum...

Daha çok çıkacaktım yoruldum. Sonra devam edeceğim. Geride kalanların hepsi de ilgimi çekiyor diye bir şey yok. Yani ben seni gerçekten sevebilirim ama yazlıktaki fotoğrafın ya da nişan fotoğrafın ilgilimi çekmiyor. Bazılarınızı da sevmiyorum. Alayınız sahte!

Fırat Altunmeşe'nin bu mesajları, "Acaba kime kırıldı?" yorumlarına neden oldu.

FIRAT ALTUNMEŞE HAKKINDA

Fırat Altunmeşe'nin babası ünlü ses sanatçısı İzzet Altunmeşe'dir. 1990 İstanbul doğumlu olan Fırat Altunmeşe, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olmadan iki sene sonunda bıraktı. İstanbul'da Craft oyunculuk atölyesinde iki sene özel oyunculuk dersleri aldı. 2013 yılında başrollerini Timuçin Esen ve Ahu Türkpençe'nin paylaştığı "Vicdan" adlı dizide oynadı. 2014 yılında ise "Kaçak Gelinler" dizisinde başrollerini Açelya Topaloğlu, Selin Şekerci, Deniz Baysal, Furkan Andıç, Fırat Albayram ile paylaştı.

YER ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

2019 - Mucize Doktor (TV Dizisi)

2016 - Cesur ve Güzel (TV Dizisi)

2016 - Kehribar (TV Dizisi)

2015 - Sofra Sırları (Sinema Filmi)

2015 - Hesapta Aşk (Sinema Filmi)

2014 - Kaçak Gelinler (Can) (TV Dizisi)

2013 - Vicdan (Emre) (TV Dizisi)