Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Fırat ailesinin Bodrum tatili

        Fırat ailesinin Bodrum tatili

        Mert Fırat, eşi İdil Fırat ve kızı Seyhan Mia Fırat ile birlikte Bodrum'da görüntülendi. Oyuncunun aile tatiline kayınpederi Önder Fırat da eşlik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 16:07 Güncelleme: 10.08.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum tatili
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mert Fırat, eşi İdil Fırat ve kızı Seyhan Mia Fırat ile birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

        Güneşin ve denizin keyfini çıkaran Fırat ailesine kayınpederi Önder Fırat da eşlik etti.

        Önder Fırat, torunu Seyhan Mia Fırat ile ilgilendi.

        REKLAM

        Güneşin keyfini çıkaran İdil Fırat'ın çizgili bir bikini giymeyi tercih ettiği görüldü.

        Akşam saatlerinde Mert Fırat, eşi ve kızı ile bota binip oradan ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mert Fırat
        #idil fırat
        #Seyhan Mia Fırat
        #önder fırat

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber!
        Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber!
        16 yaşındaki işçinin ölümüne yol açtı, serbest kaldı!
        16 yaşındaki işçinin ölümüne yol açtı, serbest kaldı!
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        Cuesta adım adım ayrılığa!
        Cuesta adım adım ayrılığa!
        AK Parti'den 10 Ağustos mesajları
        AK Parti'den 10 Ağustos mesajları
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Fenerbahçe'den transferde geri adım!
        Fenerbahçe'den transferde geri adım!
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        Habertürk Anasayfa