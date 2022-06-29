Firari DEAŞ'lı Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçundan aranan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Z.E.E.'nin, kentte bulunduğunu belirledi.

Ekipler, yaptığı araştırmanın ardından şüpheli Z.E.E.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.E.E., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.