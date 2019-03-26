Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe'de Eljif Elmas konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Makedon oyuncu ile ciddi şekilde ilgileniyor.

İki taraf arasında kurulan ilk temaslarda konuşulan rakamın 15 milyon Euro olduğu öğrenilirken İtalyan ekibinin bu teklifi resmiyete dökmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar, Eljif'ten daha fazla bonservis beklese de mali açıdan sıkıntılı bir dönemde olunması transfere onay verilmesi ihtimalini arttırıyor.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı Eljif Elmas, Makedonya'nın Rabotnicki takımından 180 bin Euro bonservisle transfer edilmişti. 19 yaşındaki futbolcu, 2 sezonda 24'ü ilk 11 olmak üzere 41 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı. Eljif son olarak Makedonya Milli Takımı'nı Letonya'yı 3-1 yendiği maçta 2 gol kaydederek yıldızlaşmıştı.