Fiorentina: 1 - Atalanta: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Fiorentina sahasında Atalanta ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
İtalya Serie A'nın 30. hafta karşılaşmasında Fiorentina ile Atalanta kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fiorentina'ya galibiyeti getiren golü 45. dakikada Moise Kean kaydetti. Galatasaray'dan devre arasında Mor Menekşeler'e kiralanan Nicolo Zaniolo, 84. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Fiorentina üst üste 2. galibiyetini aldı ve 51 puana yükseldi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Atalanta ise 58 puanda kaldı.
Ligin 31. haftasında Fiorentina deplasmanda Milan'la karşılaşacak. Atalanta ise sahasında Lazio'yu ağırlayacak.