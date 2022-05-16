Rusya'dan Batı'ya nükleer uyarı

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Rus devlet televizyonu, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katıldıktan sonra topraklarında askeri üslere izin vermesi halinde Moskova'nın Avrupa sınırlarına taktik nükleer silah konuşlandırabileceğini söyledi.

Russia 1'de sürece ilişkin konuşan bir yorumcu, "Resmi sebepleri korku. Ama NATO'da daha çok korkacaklar. İsveç ve Finlandiya'da NATO üsleri göründüğü an, Rusya'nın taktik nükleer silahları konuşlandırmak ve tehdidi etkisiz hale getirmekten başka seçeneği kalmayacak" dedi.

MEDVEDEV DE UYARMIŞTI

Rusya Eski Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev de haftalar önce, Rusya'nın NATO'nun Nordik genişlemesine yanıt olarak Polonya ve Litvanya arasındaki Kaliningrad dış bölgesine nükleer silahlar ve hipersonik füzeler yerleştirebileceğini söylemişti.

Askeri uzmanlar bunun Rusya'nın nükleer konusundaki en net uyarısı olduğunun altını çizdi ve bu açıklamalar ile birlikte Rusya'nın çeşitli alternatif planlar kurabileceğini ifade etti.