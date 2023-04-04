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Haberler Dünya Finlandiya NATO'nun 31. yeni üyesi oluyor: Rusya'dan gerginliği artıran açıklama! - Son dakika dünya haberleri

Finlandiya NATO'nun yeni üyesi oluyor: Rusya'dan gerginliği artıran açıklama!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO'ya katılmayı talep eden Finlandiya'nın NATO üyeliği bugün gerçekleşecek törenle resmileşecek. Tören öncesinde konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Finlandiya'nın NATO üyeliği tarihi bir olay. Amacımız çatışmayı provoke etmek değil, önlemek" açıklamasında bulundu. Rusya Savunma Bakanı Şoygu ise yaptığı açıklamada, "Finlandiya'nın NATO'ya katılımı çatışmanın önemli ölçüde genişlemesini sağlayacak" dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da "Rusya Finlandiya'nın NATO'ya katılımına yanıt vermek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

Giriş: 04.04.2023 - 12:51 | Güncelleme: ABONE OL
Finlandiya NATO'nun 31. yeni üyesi oluyor: Rusya'dan gerginliği artıran açıklama! - Son dakika dünya haberleri
Finlandiya NATO'nun yeni üyesi: Rusya'dan gerginliği artıran açıklama!
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HABERTURK.COM / Reuters

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat 2022'de başlattığı saldırıların ardından NATO'ya üye olmayı talep eden Finlandiya'nın NATO üyeliğine kabul edilen 31. ülke oldu.

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Brüksel'deki karargahta bir araya geldi, burada Finlandiya'nın NATO üyeliğine kabulü için tören düzenlenecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Finlandiya'nın NATO üyeliği tarihi bir olay. Finlandiya'nın rızası olmadan hiçbir NATO gücü Finlandiya'da konuşlanmayacak. Amacımız çatışmayı provoke etmek değil, önlemek" açıklamasında bulundu.

RUSYA'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, "Finlandiya'nın NATO'ya katılımı çatışmanın önemli ölçüde genişlemesini sağlayacak" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da "Rusya Finlandiya'nın NATO'ya katılımına yanıt vermek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

RUSYA ASKERİ KAPASİTESİNİ ARTIYOR

Öte yandan, Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasıyla Rusya da sınır güvenliğini iki katına çıkardı. Moskova'dan dün yapılan açıklamada, Rusya'nın batı ve kuzeybatıda bölgelerindeki askeri kapasitesini artıracağı ifade edildi.

Stoltenberg'in Finlandiya'nın NATO'ya resmi olarak katılacağını açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko Rus haber ajansı RIA'ya şöyle konuşmuştu;

"Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının ardından Rusya batı ve kuzeybatı bölgelerinde ve askeri kapasitesini artıracak."

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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