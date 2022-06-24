Finlandiya'dan Türkiye ve NATO açıklaması

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EU Observer'ın haberine göre, ismini açıklamayan bir Fin diplomat,Brüksel'deki görüşmelerde 'çözüm bulmaya yönelik istek' olduğunu söyledi.

Finli diplomat açıklamasında "Tüm taraflar iletişim kurmaya istekliydi. İlerleme kaydediyoruz" diye ekledi.

İsmi açıklanmayan diplomat, Türkiye'nin itirazlarının Finlandiya'dan çok İsveç'e yönelik olduğunu da belirtirken, 'teknik meselelerin' hızlıca çözülebileceğini vurguladı.

BRÜKSEL'DEKİ ZİRVE

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda çalışma yapmak üzere Brüksel'deki NATO Karargahı'nda temaslarda bulunmuştu.

Burada basına açıklamalarda bulunan Kalın, müzakerelerin süreceğini, 29-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek zirvenin son tarih olmadığını vurgulamıştı.

Kalın, NATO'nun bir güvenlik ittifakı olduğu gerçeğini, İttifaka üye olmak isteyen ülkelerin NATO müktesebatını bire bir uygulama ve üye ülkelerin dile getirdiği güvenlik endişelerini karşılama yükümlülükleri bulunduğunu, muhataplarına aktardıklarını belirtmişti.

Genel olarak açık ve samimi bir görüşme ortamı olduğunu ve bu tür müzakerelerin süreceğini dile getiren Kalın, sonraki süreçte belirleyici faktörün, söz konusu iki ülkenin sahada atacağı somut adımlar olduğuna işaret etmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.