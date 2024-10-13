Finlandiya: 1 - İngiltere: 3 | MAÇ SONUCU
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. maçında İngiltere, deplasmanda Finlandiya'yı 3-1 mağlup etti. Jack Grealish, Alexander-Arnold ve Declan Rice'ın golleriyle kazanan İngiltere, puanını 9'a yükseltti. Finlandiya ise puansız kaldı.
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. maçında Finlandiya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Helsingor'da oynanan müsabakayı 3-1'lik skorla kazanan İngiltere oldu.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Jack Grealish, 74. dakikada Trent Alexander Arnold ve 84. dakikada Declan Rice attı. Finlandiya'nın tek golü 87. dakikada Arttu Hoskonen'den geldi.
Uluslar Ligi'ndeki bir önceki maçta Yunanistan'a kaybeden İngiltere, bu maçı telafi etti ve puanını 9'a yükseltti. Finlandiya'nın grupta 4 maç sonunda puanı bulunmuyor.
İngiltere, bir sonraki maç haftasında Yunanistan deplasmanına gidecek. Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.