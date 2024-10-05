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        Haberler Gündem Güncel Finike'de dans festivali başladı | Son dakika haberleri

        Finike'de ikinci kez düzenlenen Uluslararası Dans Festivali başladı

        Antalya'nın Finike ilçesinde "2. Uluslararası Dans Festivali" düzenlendi. Festivale Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, İspanya, Kazakistan, Estonya'dan da katılım oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:27 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:27
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        Finike'de dans festivali başladı
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        Antalya'nın Finike ilçesinde "2. Uluslararası Dans Festivali" düzenlendi.

        Kaymakamlık ve İlçe Belediyesi işbirliğiyle organize edilen festival, Kaymakam Musa Kazım Çelik, İlçe Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Özdemir ve Salih Dönmez ile vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşüyle başladı.

        Kapalı halk pazarından başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

        Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yanı sıra festivale Bulgaristan, İspanya, Kazakistan, Estonya'dan da katılım olduğunu söyledi.

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