Bu çalışmanın devamı olarak fındığın ihtiva ettiği besin maddelerinin etki edebileceği diğer sistemleri incelemeyi sürdürdüklerini, bu kapsamda yaptıkları yeni bir çalışmanın da uluslararası, birinci çeyrek diye adlandırılan üst seviyedeki bir dergide bağımsız bilim insanlarının denetiminden geçerek yayınlandığını söyledi.