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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, termik santral düzenlemesini içeren maddenin teklif metninden çıkarılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, termik santrallerle ilgili düzenlemeyi veto etmesine ilişkin, "Bir tarafta halkım, bir tarafta buradaki sermaye var. İnsanımızın temiz havayı solumasına fırsat vermeyen kuruluşları biz ilanihaye çalıştıramayız" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın vetosunu AK Parti MYK toplantısının ardından duyuran AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu düzenlemeyi uygun bulmamıştır. 2022'ye kadar uzatılıyordu. Cumhurbaşkanımız bunun çevre sağlığına, anayasanın amir hükmüne uygun olmadığını değerlendirip yeniden yüce Meclise iade etmiştir" demişti.