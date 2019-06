Filmlerimi izleyen kendini keşfetsin

22. Shanghai Uluslararası Film Festivali'nde jüri başkanlığını üstlenen Nuri Bilge Ceylan, Altın Kadeh ödüllerinin ana yarışma bölümünün jüri üyeleri İtalyan yönetmen Paulo Genovese, Rus yönetmen Aleksey German Jr, Hint yönetmen Rajkumar Hirani ve Meksikalı yapımcı Nicolas Celis ile Çinli oyuncular Zhao Tao ve Wang Jingchun ile birlikte basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ceylan, Çin kültürüne uzun zamandır ilgi duyduğuna ve iki kültür arasında benzerlikler bulunduğuna işaret ederek, "Çin kültürüne olan ilgim filmlerle başladı. Özellikle Jia Zhangke'nin filmlerini çok seviyorum. Film yapmaya da neredeyse aynı zamanlarda başladık. İlk filmlerimiz 1998'de Berlin Film Festivali'nde yer almıştı" dedi.

KATI KRİTERLERİM YOK

Film festivallerinin bir şehir için büyük önem taşıdığının altını çizen usta yönetmen "İstanbul Film Festivali'nin başladığı günleri hatırlıyorum. Bu festival olmasaydı, ben de bir sinemacı olamazdım. Sinemaya bakışımızla ilgili her şeyi değiştirdi ve etkiledi. Bir festival size farklı türdeki filmleri gösteriyor. Filmlerin çeşitliliğini görmek çok önemli" diye konuştu.

Altın Kadeh ödüllerinin değerlendirilme süreciyle ilgili konuşan Nuri Bilge Ceylan, jüri üyesi olarak katı kriterlere sahip olmadığını belirtti: "Ne zaman bir kriterim var diye düşünsem, bir film gelir ve bu kuralları yıkar. Dolayısıyla kriterlerim daha duygusal ve içgüdüsel; ancak bu duygusal kriterler de aslında yaşam boyu edindiğim tecrübelerden oluşuyor."

Yönetmenliğini yaptığı filmlerin genel itibarıyla insan doğasıyla ilgili olduğunu hatırlatan Ceylan, kültürel unsurlar değişse de insan doğasının her ülkede ve her kültürde aynı olduğuna inandığını dile getirdi: Filmlerimi izleyen herkesin kendisinden bir şeyler keşfetmesini temenni ediyorum, bu herhalde temenni edebileceğim en iyi şey..."

Zhao Tao

"CEYLAN'IN HAYRANIYIZ"

Basın toplantısında konuşan Çinli oyuncu Zhao Tao, Shanghai Uluslararası Film Festivali'nin Çinli ve yabancı sinemacılar için çok önemli bir platform olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda Çin'in en ünlü yönetmenlerinden Jia Zhangke ile evli olan Zhao, "Nuri Bilge Ceylan'ın bu yılki yarışmanın jüri başkanı olacağını öğrendiğimde çok mutlu oldum. Çünkü Jia Zhangke ve ben, Ceylan'ın eskiden beri hayranıyız" diye konuştu.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Shanghai Uluslararası Film Festivali kapsamında dağıtılacak Altın Kadeh ödülleri, 23 Haziran günü sahiplerini bulacak.