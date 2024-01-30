Filiz Taçbaş, bir kez daha aday olamadı

Filiz Taçbaş, yaptığı açıklamada; "Parti Meclisimizin aldığı kararla İzmirimizin, il ve ilçe adayları belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Cemil Tugay 'a, Foça Belediye Başkan adayımız Sayın Saniye Bora Fıçı'ya ve diğer ilçe adaylarımızı kutluyor, başarılar diliyorum. Her zaman olduğu gibi partimizin yanında ve destekçisi olacağız. Güzel İzmirimize ve güzel Foçamıza hayırlı olsun" dedi.