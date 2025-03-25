Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Filiz Akın'ın hayat görüşü, cenazesine yansıdı - Magazin haberleri

        Filiz Akın'ın hayat görüşü, cenazesine yansıdı

        Filiz Akın'ın neden sessiz sedasız defnedildiği merak edildi / ediliyor. Çünkü Akın'ın hayat görüşü neyse, cenazesi de o şekilde defnedildi. Mezarlıktaki bir ayrıntı dikkat çekti

        Giriş: 25.03.2025 - 09:24 Güncelleme: 25.03.2025 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uzun süredir sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku nedeniyle tedavi gören, Türk sinemasının tarihine geçmiş oyuncularından Filiz Akın, geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetti. Akın'ın hayatını kaybettiği kimseye haber verilmedi. Cenazesi, sessiz sedasız şekilde, sadece ailesinin katılımıyla Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.

        Filiz Akın vefat etti
        Haberi Görüntüle

        Eşi Sönmez Köksal, defin işleminin tamamlanmasından sonra şu açıklamada bulundu; "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun..."

        Filiz Akın - Sönmez Köksal

        REKLAM

        Filiz Akın gibi bir oyuncunun cenazesinin sessiz sedasız defnedilmesi, hayranları tarafından bir hayli garipsendi. Sosyal medyada; Akın'ın cenazesinin neden sessiz sedasız defnedildiğine ilişkin sorular soruldu, yorumlar yapıldı.

        Filiz Akın'ın hayat görüşü, yaşam biçimi nasılsa cenazesi de öyle defnedildi. Tüm şöhretine rağmen hayatı boyunca şaşaalı bir yaşamdan uzak duran, hayatını sade bir şekilde yaşayan Akın'ın hayattaki en büyük korkularından biri, başkalarına yük olmaktı.

        Oyuncu yapan fotoğraf
        Haberi Görüntüle

        Filiz Akın, hayat görüşü ve insanların cenazesine gelmesinin yorucu olacağını düşünecek kadar zarif bir kişiliğe sahipti. Bu nedenle cenazesinin, sessiz sedasız defnedilmesini istedi. Ailesi de bu isteğini yerine getirdi.

        Filiz Akın'ın mezar yerindeki bir ayrıntı dikkat çekti. Akın'ın mezarı; oyunculuk kariyerinin başlarında kamera karşısına geçtiği 'Beyaz Güvercin', 'Sözde Kızlar' ile ileriki yıllarda rol aldığı 'Zambaklar Açarken'in yönetmeni Nejat Saydam'ın mezarının hemen yanında...

        1963 yapımı 'Beyaz Güvercin'in setinde çekilen bu fotoğrafta; Nejat Saydam (En önde) ile Filiz Akın, yan yana görülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Filiz Akın
        #Filiz Akın vefat etti

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Sofralık yumurta ihracatında fon kesintisi yükseltildi
        Sofralık yumurta ihracatında fon kesintisi yükseltildi
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        Habertürk Anasayfa