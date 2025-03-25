Filiz Akın'ın hayat görüşü, cenazesine yansıdı
Filiz Akın'ın neden sessiz sedasız defnedildiği merak edildi / ediliyor. Çünkü Akın'ın hayat görüşü neyse, cenazesi de o şekilde defnedildi. Mezarlıktaki bir ayrıntı dikkat çekti
Uzun süredir sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku nedeniyle tedavi gören, Türk sinemasının tarihine geçmiş oyuncularından Filiz Akın, geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetti. Akın'ın hayatını kaybettiği kimseye haber verilmedi. Cenazesi, sessiz sedasız şekilde, sadece ailesinin katılımıyla Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.
Eşi Sönmez Köksal, defin işleminin tamamlanmasından sonra şu açıklamada bulundu; "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun..."
Filiz Akın - Sönmez Köksal
Filiz Akın gibi bir oyuncunun cenazesinin sessiz sedasız defnedilmesi, hayranları tarafından bir hayli garipsendi. Sosyal medyada; Akın'ın cenazesinin neden sessiz sedasız defnedildiğine ilişkin sorular soruldu, yorumlar yapıldı.
Filiz Akın'ın hayat görüşü, yaşam biçimi nasılsa cenazesi de öyle defnedildi. Tüm şöhretine rağmen hayatı boyunca şaşaalı bir yaşamdan uzak duran, hayatını sade bir şekilde yaşayan Akın'ın hayattaki en büyük korkularından biri, başkalarına yük olmaktı.
Filiz Akın, hayat görüşü ve insanların cenazesine gelmesinin yorucu olacağını düşünecek kadar zarif bir kişiliğe sahipti. Bu nedenle cenazesinin, sessiz sedasız defnedilmesini istedi. Ailesi de bu isteğini yerine getirdi.
Filiz Akın'ın mezar yerindeki bir ayrıntı dikkat çekti. Akın'ın mezarı; oyunculuk kariyerinin başlarında kamera karşısına geçtiği 'Beyaz Güvercin', 'Sözde Kızlar' ile ileriki yıllarda rol aldığı 'Zambaklar Açarken'in yönetmeni Nejat Saydam'ın mezarının hemen yanında...
1963 yapımı 'Beyaz Güvercin'in setinde çekilen bu fotoğrafta; Nejat Saydam (En önde) ile Filiz Akın, yan yana görülüyor.