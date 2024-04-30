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        Haberler Dünya Filistinli gruplar Fetih ve Hamas, Pekin'de uzlaşma görüşmeleri yaptıFe

        Filistinli gruplar Fetih ve Hamas, Pekin'de uzlaşma görüşmeleri yaptı

        Filistinli gruplar Fetih ve Hamas'ın, Çin'in arabuluculuğunda, başkent Pekin'de ulusal uzlaşma görüşmeleri yaptığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 13:03 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:03
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        Fetih ve Hamas'tan Çin'de 'uzlaşma' görüşmesi
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        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Filistinli grupların temsilcilerinin Çin'in davetiyle Pekin'de görüştüğünü bildirdi.

        Fetih ve Hamas temsilcilerinin Filistin ulusal uzlaşması üzerine "derin ve samimi" diyalog yürüttüklerini ifade eden Sözcü Lin, "İki taraf, siyasal uzlaşmayı diyalog ve istişare yoluyla sağlamaya yönelik siyasi iradelerini beyan etti." dedi.

        Lin, görüşmede tarafların pek çok konuda "cesaret verici ilerleme" sağladığını ve "diyalog sürecini Filistin'in birliği ve dayanışmasını en erken tarihte sağlamak için devam ettirme konusunda anlaştıklarını" belirtti.

        Tarafların, gelecekteki diyaloğa dair fikirler üzerine anlaşmalara vardıklarını aktaran Lin, Çin'e, Filistin halkının ulusal haklarını kazanmaya yönelik haklı davasına desteği ve Filistin'in iç birliğini güçlendirmeye yardım çabaları için teşekkür ettiklerini kaydetti.

        Filistinli gruplar, iç anlaşmazlıkları ve bölünmeyi gidermek üzere en son şubatta Rusya'nın başkenti Moskova'da benzer formatta ulusal uzlaşma görüşmeleri yürütmüştü.

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