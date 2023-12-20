Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Cibaliya'daki ambulans merkezini kuşatma altında tuttuğunu duyurdu

        Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Cibaliya'daki ambulans merkezini kuşatma altında tuttuğunu duyurdu

        Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ambulans merkezini kuşatma altına aldığını ve çevresini bombaladığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 23:14 Güncelleme: 20.12.2023 - 23:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filistin Kızılayı: Ambulans merkezi kuşatma altında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Filistin Kızılayı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bulunan Filistin Kızılayı'na ait ambulans merkezini hala kuşatma altında tutuyor ve merkezin çevresini obüslerle bombalıyor." ifadesi kullanıldı.

        İsrail keskin nişancılarının çevre binaların çatısında konuşlandığı kaydedilen açıklamada, patlama seslerinin de duyulduğu aktarıldı.

        Açıklamada, İsrail ordusunun kuşatması ve bombardımanının, merkezde tedavi gören 22 yaralı, sağlık görevlileri, gönüllüler ve yerinden edilmiş Filistinli ailelerin oluşturduğu toplam 127 kişinin hayatını tehdit ettiği vurgulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Aslan'ı Kerem sırtladı!
        Aslan'ı Kerem sırtladı!
        Penaltı tartışmaları
        Penaltı tartışmaları
        Bayraktar TB3 SİHA uzun uçuş testinden başarıyla geçti
        Bayraktar TB3 SİHA uzun uçuş testinden başarıyla geçti
        "Sağlıkta şiddet suçu cezasız kalamaz"
        "Sağlıkta şiddet suçu cezasız kalamaz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sisi'ye telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sisi'ye telefon
        İsmail Kartal: Biraz hasarlı oldu bu üç puan
        İsmail Kartal: Biraz hasarlı oldu bu üç puan
        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        Batsman böyle istedi!
        Batsman böyle istedi!
        Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan kırmızı gördü!
        Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan kırmızı gördü!
        Amerika gibi başarabilecek miyiz?
        Amerika gibi başarabilecek miyiz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Habertürk Anasayfa