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        Haberler Dünya Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan, Hamas'a "Gazze'de kontrolü bırakma ve silahları teslim etme" çağrısı | Dış Haberler

        Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan, Hamas'a "Gazze'de kontrolü bırakma ve silahları teslim etme" çağrısı

        Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas'a Gazze Şeridi'nde kontrolü bırakma çağrısında bulunarak, silahlarını Filistin yönetimine teslim etmesini istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 14:48 Güncelleme: 17.05.2025 - 14:48
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        Filistin lideri Abbas'tan Hamas'a: Silahları bize teslim et
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        Filistin Devlet Başkanı Abbas, Irak'ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen 34. Arap Birliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Filistin'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Abbas, İsrail'in saldırıları ve Gazze'deki Filistinlileri yerinden etme planlarına karşılık, "Hamas'a Gazze'de kontrolü bırakmaya ve tüm grupları silahlarını (Filistin) yönetime teslim etmeye çağırıyoruz." dedi.

        İsrail saldırılarıyla büyük bir yıkıma uğrayan Gazze konusunda Abbas, "Gazze Şeridi'nin yeniden inşa planının finansmanı ve hayata geçirilmesi için Kahire'de, uluslararası bir konferans düzenlenmesi davetinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

        "Tek sistem, tek hukuk ve tek ordu istiyoruz"

        Filistin meselesinin varoluşsal tehditlerle karşı karşıya olduğuna işaret eden Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Gazze'deki soykırım ve Batı Şeria'daki yerleşimler bir sömürgeleştirme projesidir." diye konuştu.

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        Abbas, "Arap planı" çerçevesinde tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması çağrısının yanı sıra bölgeye insani yardımların girmesi gerektiğini dile getirdi.

        İsrail’in öldürme ve zorla yerinden etme operasyonlarının iki devletli çözümün baltalanmasına yönelik bir projenin parçası olduğunu kaydeden Abbas, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için siyasi sürecin başlatılması çağrısında bulundu.

        Abbas, Batı Şeria ve Kudüs'teki reform ve kalkınma programlarına fon sağlanması çağrısı yaparak, "Tek sistem, tek hukuk ve tek ordu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Filistin yönetimi için seçimler hakkında konuşan Abbas, "Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'te gerekli koşullar sağlandığında, önümüzdeki yıl cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini yapmaya hazırız ve devlet kurumlarında reform yapmayı sürdürüyoruz." dedi.

        Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen 34. Arap Birliği Zirvesi'nde, İsrail'in Filistin'deki saldırılarının yanı sıra Lübnan ve Suriye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

        Bağdat'taki Arap Birliği Zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs'ta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan turunun ardından gerçekleşiyor. Trump'ın gezisinde beklentilerin aksine Gazze'de ateşkese ilişkin net bir çağrı gelmedi.

        Buna karşın İsrail ordusu, Trump'ın Körfez turunda olduğu sırada Gazze Şeridi'nde şiddetini giderek artırmış, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre, son 3 günde 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.

        İsrail ordusu, cuma gecesi şiddetli saldırıların gölgesinde Gazze'de Filistinlileri sürecek ve işgalini kalıcı hale getirecek "Gideon Arabaları" isimli saldırıyı başlattığını duyurmuştu.

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