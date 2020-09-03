DHA

Aydın'ın Efeler İlçesi'nde yaşanan olay edinilen bilgilere göre şöyle yaşandı. Filipinli Maria Danica (32),5 yıl önce turist olarak geldiği Türkiye'de, ayakkabı satış mağazasında çalışan Hilmi Özcan (26) ile evlendi. Çiftin, Cihan Ada Özcan (4) ve Deniz Zeynep Özcan (2) isminde 2 çocukları oldu. Hilmi Özcan, 3 yıl önce bir suçtan tutuklanarak cezaevine girdi. Maria Danica Özcan da 2 çocuğu ile birlikte Özcan Ailesi'nin yanına yerleşti.

İKİ ÇOCUĞUYLA EVDEN ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre 21 Ağustos Cuma günü Maria Danica Özcan, 2 çocuğunu da yanına alarak, bir yakınlarına gideceğini söyleyip, evden çıktı. Ancak anne ve çocukları geri dönmedi.

"KAYIP BUŞVURUSUNDA BULUNDUK"

Çocukların amcası Çağlar Özcan, "Her yere baktık ama bulamadık. Polise kayıp başvurusunda bulunduk. Bulunması için herkesten yardım istiyoruz. Gören ve duyanlar insaniyet namına bize ve polise haber versin. Hayatlarından endişe ediyoruz" dedi.