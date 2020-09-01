Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, gümrük yetkililerine uyuşturucu kaçakçılarını öldürme talimatı verdi.
Duterte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili düzenlenen kabine toplantısında yaptığı konuşmada, bir araya geldiği Gümrük Bürosu Komiseri Rey Leonardo Guerrero'ya uyuşturucu kaçakçılarını vurup öldürmeleri talimatı verdiğini söyledi.
Uyuşturucunun ülkede gümrük yoluyla dolaşıma sokulduğunu dile getiren Duterte, daha önce Guerrero'nun silah alınmasına yönelik talebini kabul ettiğini anımsattı. Duterte, Guerro'ya "Şimdiye kadar birini bile vurmadınız mı? İşler yolunda gidiyor." dediğini aktardı.
Duterte, Guerrero'ya uyuşturucu kaçakçılarının vurulması için "Seni destekleyeceğim ve cezaevine girmeyeceksin. Eğer uyuşturucuysa vur ve öldür." sözleriyle talimat verdiğini de bildirdi.
"SİZ ÜLKEMİ MAHVEDERSENİZ BEN DE SİZİ ÖLDÜRECEĞİM"
Devlet Başkanı Duterte, emniyet güçleri tarafından düzenlenen bir operasyonda 756 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, Filipinler'in Güneydoğu Asya'nın uyuşturucu aktarma merkezi haline getirildiğini belirterek "Siz ülkemi mahvederseniz ben de sizi öldüreceğim." ifadesini kullanmıştı.
Devlet başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı.
Filipinler Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin verileri, 1 Temmuz 2016 ile 31 Mart 2019 tarihlerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında, güvenlik birimlerinin 127 bin 379 operasyon düzenlendiğini ve operasyonlarda 5 bin 375 şüphelinin öldürüldüğünü ortaya koymuştu.
Ayrıca uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle aynı dönemde 653'ü kamu görevlisi olmak üzere 182 bin 61 kişi tutuklanmıştı.
Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek görüldüğünde şüphelilerin dahi vurulabileceğini açıklamıştı.
Filipinli ve uluslararası insan hakları örgütleri, Duterte hükümetini bu nedenle sert dille eleştirerek hükümetin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.
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