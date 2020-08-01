Filip Novak gün sayıyor

Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Filip Novak, Fenerbahçe'ye imza atmak için gün sayıyor. Çekyalı oyuncu, transfer dönemi açılır açılmaz açıklanacak. Novak'ın Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro civarında bir maaş alacağı belirtildi. Tecrübeli sol beke imza parası da verilecek.

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